Половина компаний в Челябинской области приостановили набор сотрудников

Работодатели взяли паузу для оценки перспектив развития в условиях санкций

Кадровые агентства России отмечают приостановку или сокращение найма новых работников в некоторых компаниях. По данным HeadHunter, почти половина работодателей (47%) говорят, что в нынешних условиях они стремятся сохранить кадры, но временно приостанавливают рекрутинг. По информации челябинской компании по набору персонала «Фабрика кадров», большинство предприятий сейчас сокращают издержки, останавливают планы по расширению филиальной сети. При этом 40% компаний стали активнее искать сотрудников, а 20% фирм находятся в нерешительности из-за текущей экономической ситуации, сообщили ИА «Первое областное».

«В нынешних условиях количество резюме увеличилось, вакансий стало меньше. Если раньше на одно место претендовали четыре человека, то теперь их пять. Однако те, кто обновляет резюме, находятся в пассивном поиске работы, они смотрят, что сейчас есть на рынке. Во время перемен кандидаты обычно стараются не менять работу, если компания устойчива на рынке. Если же организацию затронул кризис, сотрудники ищут другое место», — рассказала директор рекрутинговой компании «Фабрика кадров» Юлия Суханова.

«Фабрика кадров» отмечает высокий спрос на рабочих сервисных служб, управленцев, технологов, инженеров и т.п. Сейчас, по словам Юлии Сухановой, некоторые компании стремятся заменить менее эффективных сотрудников более работоспособными. Кроме того, если раньше из-за обилия вакансий кандидаты выбирали компании, то теперь ситуация обратная.

«Еще из трендов последнего времени — кандидаты стали охотнее приезжать на работу в восточную часть страны, к нам. Есть желающие из Санкт-Петербурга, Сочи. По нашей информации, IT-специалистам, работающим в международных компаниях, рекомендуют увольняться или переезжать из России в страны ближнего зарубежья. Причем с переездом помогают. Если кто-то из специалистов потеряет работу, это снизит их зарплатные ожидания», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» руководитель компании.

По данным сервиса «Авито. Работа», в Челябинской области за месяц число вакансий снизилось на 3%. Топ-3 по доле свободных рабочих мест составляют сферы производства (15%), транспорта и логистики (14%), продаж (13%).

«В разбивке по отдельным сферам мы видим, что в большинстве из них за последний месяц отмечается небольшое сокращение объявлений о найме, в основном на 2—8%. Самый большой прирост наблюдается в консалтинге и в сфере образования. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года челябинские работодатели разместили на 57% больше предложений трудоустройства и подняли медианные заработки почти на 17% — с 30 000 до 35 000 рублей. Сейчас на платформе „Авито“ в Челябинской области размещено 12 800 вакансий», — сообщила ИА «Первое областное» региональный представитель «Авито. Работы» на Урале Елизавета Чурина.

Сайт HeadHunter тоже отмечает снижение количества вакансий. В Челябинской области на неделе с 14 по 21 марта открыто на 16,5% меньше объявлений по сравнению с неделей 14—21 февраля. Количество резюме за тот же период выросло на 9,2%. В регионе открыто почти 18 тыс. вакансий. Из них 35% относятся к сфере продаж, 19% — «Рабочий персонал», 18% — «Строительство, недвижимость». Это наиболее востребованные у работодателей специалисты. Кроме того, в цене — производственный персонал, медики, IT-специалисты.

Спрос на рабочую силу в Челябинской области по-прежнему высокий. Даже если иностранные компании будут сокращать сотрудников, большая часть из них быстро найдет работу. Это же ранее подтверждали в Главном управлении по труду и занятости региона.

«За повышением количества резюме могут стоять небольшие сокращения в компаниях или страх нестабильности, которые толкают соискателей на поиск нового места. Еще одной причиной может являться мониторинг рынка в поисках вакансий в наиболее стабильных компаниях или отраслях. Кроме того, для данного времени года характерно традиционное повышение активности у соискателей: весной после длинных праздников и выходных в феврале и марте люди возвращаются к поиску работы или подработки. В апреле начнет складываться более точная картина происходящего как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей», — пояснила ИА «Первое областное» руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Людям, которые хотят сменить работу, эксперты рекомендуют обратить внимание на российские компании, схожие по формату с иностранными сетями. Именно такие организации сейчас ищут способы значительно увеличить объемы производства, расширить штат. Например, ушла Ikea, но в некоторых городах России работает Hoff. Такой совет дала читателям ИА «Первое областное» директор University of Future Business Skills Елена Малильо.

«Куда пойти людям? Нужно изучить рынок, выяснить, кто из компаний будет на коне. Человеку необходимо самостоятельно определить несколько специальностей, в которых он силен. Посмотреть, кто сейчас востребован. Особое внимание стоит уделить своему резюме, внести в него изменения, если это необходимо. На фоне ухода иностранных брендов одежды самозанятые стремятся развить свое дело. Им стоит уделять большое внимание маркетингу, повышению объема производства и открытию магазинов в ТРК», — рассказала Елена Малильо.

Она подтвердила информацию о том, что некоторые компании приостановили прием работников. Связано это с тем, что фирмы пока не понимают, какой бюджет будет доступен для развития и что нужно делать — сокращаться или продолжать расширение.

В целом ситуацию на рынке труда опрошенные ИА «Первое областное» эксперты расценивают как спокойную. Паники нет. Иностранные компании, приостановившие работу в России, выплачивают сотрудникам часть зарплаты. К тому же, они обещали возобновить свою деятельность.

По данным Главного управления по труду и занятости Челябинской области, в регионе на первую половину марта отмечался низкий уровень безработицы — 16 847 человек. Открыто 30,7 тыс. вакансий, а в апреле — октябре ожидается еще несколько тысяч сезонных рабочих мест. Начальник ведомства Владислав Смирнов рассказывал ИА «Первое областное», что уход иностранных брендов одежды, обуви и общественного питания не окажет существенного влияния на рынок труда. В сфере торговли и общепита сейчас дефицит кадров. Официантов, поваров и продавцов быстро возьмут на работу местные компании.