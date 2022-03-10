В Челябинской области не ожидают роста безработицы после ухода иностранных компаний

Наполняемость бюджета также не пострадает, уверяют эксперты

С 24 февраля, когда по решению президента РФ Владимира Путина началась специальная военная операция на Украине, из России стали уходить иностранные компании. Некоторые объявляли о полной остановке работы, другие — о паузе. Часть фирм прекратили поставки продукции. Изменения коснулись почти всех регионов страны, в том числе Челябинскую область. В южноуральской столице временно прекратили работу магазины H&M, Mango, Reebok и Adidas, Crocs, Zara, Bershka и Pull & Bear, Oysho. Накануне стало известно и о приостановке работы «Макдоналдса», который представлен в Челябинске пятью ресторанами, а в Магнитогорске — двумя.

Как рассказал ИА «Первое областное» начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов, уход иностранных брендов не окажет существенного влияния на рынок труда. В сфере торговли и общепита сейчас дефицит кадров. Официантов, поваров и продавцов быстро возьмут на работу местные компании.

«Прекращение работы этих организаций не повлияет на общую ситуацию с безработицей, поскольку их небольшое количество. В торговле, сфере услуг и общепите в Челябинской области 30 тысяч вакансий. Безработными в торговле являются 2,5 тысячи человек. Всего по региону безработных — 16,8 тысячи. В области наблюдается дефицит кадров. На высвободившихся сотрудников магазинов будут претендовать другие магазины. С общепитом такая же ситуация, в сфере не хватает сотрудников. К тому же у нас есть программы переобучения и повышения квалификации кадров. Мы спокойно смотрим на текущую ситуацию. В первом-втором кварталах 2015 года, когда было падение курса рубля, проблема на рынке труда была серьезнее, особенно в торговле», — прокомментировал Владислав Смирнов.

Также руководитель ведомства отметил: сейчас специалисты выясняют, что означает приостановка работы магазинами и общепитом с иностранным участием. Это вывод в простой с временным сохранением трудоустройства и выплатой части зарплаты, перевод на неполную занятость или же подготовка к предстоящим сокращениям. От магазинов одежды и обуви информация в главное управление по труду и занятости не поступала. Центральный офис «Макдоналдс» в Москве сообщит подробности в ближайшие дни. По предварительным оценкам, в Челябинске и Магнитогорске в ресторанах этой сети работает 300 человек.

«У многих работодателей слабая юридическая грамотность. Возможно, мы будем привлекать их к ответственности за нарушение трудового законодательства. „Макдоналдс“ в этом плане законопослушные, они соблюдают трудовой кодекс. Кроме того, в отличие от Америки и Европы, у нас в таких ресторанах работает чаще всего постоянный персонал, они профессионалы. Поэтому они могут легко найти другую работу», — отметил Владислав Смирнов.

Экономисты считают, что после ухода с рынка иностранных брендов изменится модель потребления. В магазинах по-прежнему будут продаваться товары китайского производства, просто теперь они не будут прикрываться европейскими и американскими брендами.

«Дело не в марках, а в изменении спроса на соответствующие товары и услуги в результате снижения покупательской способности. Европейская одежда масс-маркета еще в 2014 году сильно упала в качестве: с девальвацией производители, чтобы остаться в прибыли, разительно ухудшили качество тканей и пошива. С нынешним штормом курсов уже не справиться — ухудшать уже некуда. Теперь масс-маркет в одежде будет представлен Китаем напрямую, а не под западными брендами, и все равно будет дороже», — рассказала ИА «Первое областное» директор аналитического агентства So invest Анастасия Кузьминова.

Также эксперт отметила, что само по себе закрытие нескольких десятков магазинов, даже больших по площади, таких как H&M, окажет воздействие на бюджет региона в пределах статистической погрешности. При этом у ТРК ситуация будет сложнее. На сокращение числа магазинов с одеждой, кроме интернет-торговли, теперь влияют еще и общемировые события.

«В ТРК одеждой суммарно будет занято столько площади, сколько будет позволять экономика. Эта площадь будет сокращаться быстрее, чем до начала нынешних событий, когда только интернет-торговля давила на офлайн. Крупным ТРК предстоит переформатирование. И как бы мы снова не увидели ренессанс несетевой, „челночной“ торговли из 90-х. Хотя, с точки зрения экономики региона, этот почти забытый этап был более благоприятным, поскольку, хотя в виде налогов с рубля проданного товара в бюджет попадало меньше, в регионе оставалось больше денег, ведь их тратили на местные покупки владельцы маленьких магазинов», — заключила Анастасия Кузьминова.