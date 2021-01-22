На решение проблем в муниципалитетах Челябинской области направят 1,5 миллиарда рублей

Объем финансирования инициативного бюджетирования увеличен вдвое

С 1 января в Челябинской области действует закон об инициативном бюджетировании, в рамках которого жители региона могут участвовать в распределении бюджетных средств для решения местных вопросов. На реализацию предложений южноуральцев изначально было направлено 750 млн рублей, но теперь сумма увеличена до полутора миллиардов рублей. Об этом распорядился губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Эти средства будут направлены в муниципалитеты, готовые к реализации проектов, в соответствии с законом, который принят Заксобранием. Обращаю внимание глав — год начался, эту работу нужно усилить, чтобы успеть значительную часть проектов реализовать уже в летний период», — отметил Алексей Текслер.

Прием заявок с инициативами уже стартовал и продлится до 1 марта текущего года. Предложить свой проект может группа граждан от 10 человек в возрасте от 16 лет, проживающих в одном населенном пункте, органы территориального общественного самоуправления, старосты сел. Конкурсные комиссии местных администраций будут рассматривать заявки южноуральцев с марта по апрель. Проекты с наибольшим количеством баллов объявят победителями, на их реализацию направят бюджетные средства.