Глава Агаповского района продолжает отказывать жителям в личных приемах

В администрации ссылаются на ограничения из-за коронавируса невзирая на поручение губернатора

21 января во время областного совещания губернатора Челябинской области с главами территорий, Алексей Текслер отдельное внимание уделил проведению личных приемов с гражданами. Глава региона указал, что это прямая обязанность всех руководителей и встречи должны проводиться по утвержденному графику. Тем не менее случаи отказов не прекратились. Так, жалобы продолжили поступать из Агаповского района. Проверить полученную информацию вызвался корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодня, 22 января, около полудня мы позвонили в мэрию с целью записаться на прием к главе. Но в аудиенции с Байдавлетом Тайбергеновым было отказано. Секретарь ответила, что прием глава не ведет из-за пандемии коронавируса. На вопрос, на какое же число можно записаться, журналисту еще раз пояснили, что приема нет вообще. Зато направили к заму по социальным вопросам — попытать счастья в поисках встречи. Вот так в территориях Челябинской области заместители мэров закрывают их своими широкими спинами и берут на себя риск заражения коронавирусом вместо начальства.

Только вот открытости и личного участия Алексей Текслер ждет именно от глав, о чем в очередной раз и сказал на прошедшем совещании. Более того, губернатор показал на личном примере, что уже готов встречаться с южноуральцами.

«Очень жду момента, когда мы сможем вернуться в формат больших встреч, когда открыто часами обсуждали проблемы каждого муниципалитета с жителями. Я, кстати, первым делом после новогодних каникул утвердил свой график приема граждан на этот год, уверен, что и вы это сделали. Надо проводить индивидуальные встречи, приемы по личным вопросам, и пандемия — не оправдание. В ближайшее время совместно с контрольно-счетной палатой проведем проверку открытости наших органов власти», — сказал Алексей Текслер.

На сайте администрации Агаповского района опубликован график приема граждан. По нему глава Байдавлет Тайбергенов принимает жителей в первый и третий понедельник месяца с 14 до 16 часов. За репутацию главы бьется и пресс-служба муниципалитета. На официальный вопрос о том, почему в муниципалитете не выполняется прямое поручение губернатора, мы получили ответ следующего содержания.

«По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в администрации Агаповского муниципального района официально возобновлен прием граждан с 21 января 2021 года по утвержденному графику. Информация о времени и месте приема граждан главой Агаповского муниципального района и его заместителями на 2021 год была размещена на официальном сайте администрации Агаповского муниципального района и страницах в социальных сетях. Также личные приемы граждан главой Агаповского муниципального района Байдавлетом Тайбергеновым были осуществлены 6, 11, 13, 19 и 21 января 2021 года. За этот период было принято 8 человек. К сожалению, ответственный специалист в приемной главы района 22 января 2021 года отсутствовал на рабочем месте, заменяющий его сотрудник не владел информацией о возобновлении приема и его графике», — ответили в пресс-службе.

Очень странно, что прием официально был возобновлен вчера, а глава «неофициально» принимал жителей в указанные дни. Причем по графику приемные дни у него — первый и третий понедельник месяца. Байдавлет Николаевич встречался со своим населением в среду, понедельник, среду, вторник и четверг. То есть ни в один из двух официальных дней для личного приема главы в январе встречи так и не состоялись.