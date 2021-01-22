Сегодня, 22 января, около полудня мы позвонили в мэрию с целью записаться на прием к главе. Но в аудиенции с Байдавлетом Тайбергеновым было отказано. Секретарь ответила, что прием глава не ведет из-за пандемии коронавируса. На вопрос, на какое же число можно записаться, журналисту еще раз пояснили, что приема нет вообще. Зато направили к заму по социальным вопросам — попытать счастья в поисках встречи. Вот так в территориях Челябинской области заместители мэров закрывают их своими широкими спинами и берут на себя риск заражения коронавирусом вместо начальства.
Только вот открытости и личного участия Алексей Текслер ждет именно от глав, о чем в очередной раз и сказал на прошедшем совещании. Более того, губернатор показал на личном примере, что уже готов встречаться с южноуральцами.
«Очень жду момента, когда мы сможем вернуться в формат больших встреч, когда открыто часами обсуждали проблемы каждого муниципалитета с жителями. Я, кстати, первым делом после новогодних каникул утвердил свой график приема граждан на этот год, уверен, что и вы это сделали. Надо проводить индивидуальные встречи, приемы по личным вопросам, и пандемия — не оправдание. В ближайшее время совместно с контрольно-счетной палатой проведем проверку открытости наших органов власти», — сказал Алексей Текслер.
На сайте администрации Агаповского района опубликован график приема граждан. По нему глава Байдавлет Тайбергенов принимает жителей в первый и третий понедельник месяца с 14 до 16 часов. За репутацию главы бьется и пресс-служба муниципалитета. На официальный вопрос о том, почему в муниципалитете не выполняется прямое поручение губернатора, мы получили ответ следующего содержания.
«По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в администрации Агаповского муниципального района официально возобновлен прием граждан с 21 января 2021 года по утвержденному графику. Информация о времени и месте приема граждан главой Агаповского муниципального района и его заместителями на 2021 год была размещена на официальном сайте администрации Агаповского муниципального района и страницах в социальных сетях. Также личные приемы граждан главой Агаповского муниципального района Байдавлетом Тайбергеновым были осуществлены 6, 11, 13, 19 и 21 января 2021 года. За этот период было принято 8 человек. К сожалению, ответственный специалист в приемной главы района 22 января 2021 года отсутствовал на рабочем месте, заменяющий его сотрудник не владел информацией о возобновлении приема и его графике», — ответили в пресс-службе.
Очень странно, что прием официально был возобновлен вчера, а глава «неофициально» принимал жителей в указанные дни. Причем по графику приемные дни у него — первый и третий понедельник месяца. Байдавлет Николаевич встречался со своим населением в среду, понедельник, среду, вторник и четверг. То есть ни в один из двух официальных дней для личного приема главы в январе встречи так и не состоялись.