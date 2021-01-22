Томаш Гика обновил личный рекорд результативности

Чешский форвард «Трактора» набрал 35 очков за 48 игр

Нападающий «Трактора» Томаш Гика обновил личный рекорд результативности. Чешский форвард сделал это в четверг, 21 января, в матче против «Салавата Юлаева». О достижении игрока ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе «черно-белых».



«В поединке с уфимцами чешский форвард отдал две голевые передачи и набрал 35-е очко в сезоне. Для этого нападающему „Трактора“ понадобилось 48 игр. Предыдущее достижение — 34 результативных балла Томаш Гика установил в прошлом регулярном чемпионате»,— сообщили представители челябинской команды.

На текущий момент Томаш Гика — лучший бомбардир «Трактора» в первенстве КХЛ. В 48 прошедших играх он забил 11 голов и отдал 24 передачи. В прошлом сезоне чешский игрок провел за «черно-белых» 49 игр и набрал 34 результативных балла.

Напомним, Томаш Гика присоединился к «Трактору» перед началом сезона 2019—2020. Текущее соглашение 27-летнего игрока с челябинцами рассчитано до 30 апреля 2023 года.