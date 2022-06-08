Иноагентам запретят работать с детьми в России

Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме РФ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении новый законопроект о контроле за работой «лиц, находящихся под иностранным влиянием». Закон должен упорядочить до того достаточно разрозненные положения об иноагентах, также в нем прописаны ограничение на преподавательскую и просветительскую деятельность и выход из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ.



В пояснительной записке к проекту авторы во главе с председателем комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым напоминают, что иноагентом может быть признано любое иностранное или российское юридическое лицо и гражданин любой страны, если предприятие или человек получают иностранную поддержку, находятся под зарубежным влиянием или целенаправленно собирают данные о военно-технической деятельности РФ.

Уличенные в такой работе люди и компании заносятся в особый реестр. Также они обязаны сообщать о своем статусе работникам, властям, партнерам.

Отдельно в новом законе прописан запрет на просветительскую, преподавательскую, воспитательную работу с детьми. Иноагенты в случае принятия проекта без поправок не будут иметь права изготавливать детскую информационную продукцию и претендовать на соответствующие государственные гранты. Василий Пискарев объясняет, что комиссия изучила ряд просветительских материалов, подготовленных иноагентами — некоммерческими материалами для детей и подростков.

«В них, в частности, оправдывается наркопотребление, пропагандируются нетрадиционные семейные отношения, есть попытки вовлечь детей в несанкционированные акции. Очевидно, таким материалам и гражданам, их продвигающим, не место в школе», — заявил Пискарев.

Наконец, законопроект предусматривает исключение организаций и граждан из реестра иностранных агентов. Для этого «агент» должен либо прекратить получать деньги из-за рубежа, либо оставить политическую деятельность. Физлицу достаточно подать в Минюст РФ заявление в свободной форме и документ, подтверждающий разрыв с зарубежными покровителями.