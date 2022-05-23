Новый микрорайон со школой построят в поселке Западном возле Челябинска

Жилье и социальные объекты возведут рядом с Вишневой Горкой

Новый микрорайон в поселке Западном Сосновского района построит челябинская компания «Авенюинвест». Застройщик получил три объединенных участка площадь 63,6 тыс. кв. метров, сказано в протоколе, с которым ознакомилось ИА «Первое областное». Земля находится между микрорайоном Вишневая Горка и строящимся жилым комплексом «Конфетти». Аукцион проводила госкомпания ДОМ.РФ. Контракт на аренду участков для комплексного развития территории заключат по начальной цене 5,96 млн рублей.

В конкурсе участвовали три компании. Одну не допустили до финального этапа. Кроме «Авенюинвест», за право строительства боролась фирма «Каскад» (жилые комплексы «Самоцветы» и «Плодушка»). Победившего застройщика на аукционе представляла компания «Строймеханизация». Мы обратились туда с просьбой рассказать о планируемой стройке, но на момент публикации новости ответ в редакцию не поступил.





Размещение участков на карте с сайта ДОМ.РФ



Согласно проекту договора на комплексное развитие территории, на участке можно возвести дома не выше семи этажей с магазинами и дворами без машин, среднюю общеобразовательную школу, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, нежилые здания социального или коммерческого назначения.

Общая площадь жилья может составлять 22,5–25 тыс. кв. метров. Квартиры будут на 40, 60 и 80 «квадратов». Благоустройство должно включать в себя озеленение, создание детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха. Проект застройки компании «Авенюинвест» нужно будет разработать и согласовать за один год. Возведение жилого комплекса рассчитано на 5 лет.





Территория под застройку сейчас выглядит так, фото с сайта ДОМ.РФ



«Авенюинвест» входит в группу компаний «ЭкоСити». Она известна жилыми комплексами «Вишневая Горка», «Женева» и «Просторы». «ЭкоСити» уже участвовала в аукционе от ДОМ.РФ. В ноябре компания получила 37 участков возле озера Большой Кременкуль. Там построят дома высотой от 5 до 20 этажей. Во время торгов застройщика также представляла «Строймеханизация». Крупного дорожного подрядчика привлекли в помощь из-за его большого опыта участия в торгах, объяснял директор «ЭкоСити» Андрей Аликин.

Всего на этот год ДОМ. РФ планировал три аукциона на застройку в поселке Западном Сосновского района. ИА «Первое областное» подробно рассказывало об этом в январе. Нынешний аукцион — второй. Ранее, в начале марта, госкомпания выбрала застройщика участка возле микрорайона Твоя Привилегия. Победителем признали АПРИ «Флай Партнерс». Представитель компании рассказывал ИА «Первое областное» о планах. По условиям третьего аукциона строительной организации передадут участок под возведение домов по соседству с микрорайоном Холм’s. Но есть условие — застройщику за аренду земли придется передать ДОМ. РФ часть помещений.