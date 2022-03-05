Застройщик поселка Твоя Привилегия получил еще два участка в Сосновском районе

Дома и социальную инфраструктуру возведут по программе комплексного развития территорий

В Челябинской области провели первый аукцион из трех на строительство новых жилых комплексов в поселке Западном Сосновского района. Конкурс проводила госкомпания ДОМ.РФ, которая вовлекает в оборот неиспользуемые участки, находящиеся в федеральной собственности. Застройщикам предлагались два объединенных участка по соседству с загородным районом Твоя Привилегия (застройщик — АПРИ «Флай Плэнинг») и загородным кварталом Белый Хутор (возводит ЮУ КЖСИ). Там предусмотрено проведение комплексного развития территории.

В аукционе участвовали специализированные застройщики АПРИ «Флай Партнерс» (управляется ООО АПРИ «Флай Плэнинг»), «Домострой», «Каскад» и «Авенюинвест» (ее представляла компания «Строймеханизация»). Победителем конкурсная комиссия признала АПРИ «Флай Партнерс». Организация предложила 8,81 млн рублей при начальной цене договора КРТ в 8,72 млн рублей.





Общая площадь двух участков составляет 13,35 га (или 133,5 тыс. кв. м). В описании территории сказано, что она «подходит для целей жилищного строительства, участок представляет собой равнинную местность с древесными насаждениями». По условиям аукциона, земля передается застройщику на 5 лет. Ежемесячная арендная плата составит 65,35 рубля за 1 кв. м. Приступить к проектированию АПРИ «Флай Партнерс» нужно в течение одного года после подписания договора с ДОМ.РФ, а получить разрешение на строительство следует за полтора года.

Возводить разрешается дома высотой до четырех этажей, включая мансардный. У квартир могут быть собственные террасы. Часть домов можно построить с эксплуатируемыми зелеными крышами. На первых этажах рекомендуется обустроить помещения с панорамным остеклением для магазинов. В новом микрорайоне должны быть детский сад и спортивный комплекс. Предусмотрены парковая зона, озелененные, детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха. Общая вводимая в эксплуатацию жилая площадь может составить 36—40 тыс. кв. м. Проживать в новом микрорайоне сможет 1800—2000 человек.

«Если посмотреть на существующий генплан района Твоя Привилегия, можно понять, что у нас достаточно участков для дальнейшего развития территории. Мы участвовали в аукционе, прежде всего для того, чтобы сохранить концепцию загородного района. На этом участке планируется строительство малоэтажных домов в общем стиле Привилегии. Значительная часть территории будет использована для создания зеленой парковой зоны, которая должна стать центром притяжения для жителей. Мы не планируем выходить за рамки оговоренного в условиях конкурса объема застройки», — сообщил ИА «Первое областное» директор по маркетингу АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Пономарев.





В скором времени ДОМ.РФ выберет застройщика для проведения КРТ рядом со строящимся ЖК «Конфетти» (White Group). По условиям третьего аукциона победителю передадут участок в аренду за часть площади помещений в построенных объектах. Эта территория находится по соседству с микрорайоном Холм’s, который строит инвесткомпания «Западный берег».

Первый аукцион на застройку от ДОМ.РФ в Челябинской области состоялся в ноябре 2021 года. В конкурсе побеждала строительная компания «ЭкоСити», возводившая жилые комплексы «Вишневая Горка», «Просторы» и «Женева». Застройщик получил в аренду на 8 лет 37 участков возле озера Большой Кременкуль и поселка Садового Сосновского района. Директор компании «ЭкоСити» Андрей Аликин рассказывал ИА «Первое областное», что там планируется построить дома высотой от 5 до 20 этажей. Общая жилая площадь составит 450 тыс. кв. м. Первоначальный объем вложений в строительство оценивался в 15—16 млрд рублей.