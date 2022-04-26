Новый микрорайон построят в Челябинске возле ледовой арены «Трактор»

На участке возведут восемь домов

На северо-западе Челябинска в течение семи лет появится новый микрорайон. Он будет состоять из восьми домов. Застройщиком является компания «Икар», с ней уже заключили договор. Об этом рассказала заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Микрорайон построят на участке в границах улиц Братьев Кашириных, Салавата Юлаева, 250-летия Челябинска и Академика Макеева. На большой территории, которая имеет название «Микрорайон № 29», возводят аквапарк, жилые комплексы «Олимп», «Макеев» и «Видный».





«15 апреля заключили еще один договор по инициативе правообладателя о комплексном развитии территории нежилой застройки. Стороной по договору является ООО „Специализированный застройщик „Икар Групп““. По данному договору в рамках комплексного развития территории нежилой застройки планируется построить восемь многоквартирных домов. Площадь жилья, которую планируется ввести, — 150 тысяч квадратных метров. Договор заключается на срок семь лет», — рассказала Надежда Рыльская.

ИА «Первое областное» направило запрос в компанию «Икар» с просьбой рассказать подробности проекта застройки. В пресс-службе застройщика пообещали предоставить ответ, как только смогут.

В начале сентября 2021 года администрация Челябинска утвердила проект реновации квартала в границах улиц Сталеваров, Пекинской, Дегтярева, Беломорской в Металлургическом районе. Обновлением жилого фонда будет заниматься специализированный застройщик «Икар». Его мэрия выбрала в июне прошлого года. Планируется снести шесть старых домов, а на их месте хотят построить жилые высотки, детский сад, спортивный клуб и инженерные объекты.

ООО «Специализированный застройщик „Икар“» представляет группу компаний White Group, является учредителем 14 строительных фирм в Челябинске, Екатеринбурге и Калуге. Организация, по данным базы «СБИС», зарегистрирована в 2003 году. По 50% компании владеют Ольга Черкащенко и Ирина Ярославцева. Обе доли находятся в залоге у Сбербанка. Управляющий компанией — Сергей Сихарулидзе. В 2016—2021 годах директором значился Олег Крикунов. «Икар» входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири.

Сейчас White Group в Челябинске строит жилые комплексы «Конфетти», «Вместе» и «Территория». До этого компания ввела в эксплуатацию ЖК «Горизонт», «ДомА», «Солнечный», «Восход» и «Восход-2», «Дом на Бажова».