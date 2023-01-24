Волейболисткам женской команды по волейболу УралГУФКа официально присвоены разряды кандидатов в мастера спорта РФ. В прошлом году челябинские спортсменки участвовали как в классическом, так и в пляжном волейболе и завоевали бронзовые медали Всероссийской студенческой универсиады, сообщает региональная Дирекция ВФСК ГТО.
Некоторые спортсменки уже становились кандидатами в мастера спорта еще в спортивной школе «Юность-Метар», но после окончания школы высокие разряды не подтверждались и аннулировались. Сейчас вся женская сборная УралГУФК имеет одинаковые спортивные звания и ожидает вручения значков и удостоверений КМС.
«Выполнение спортивного разряда для любого спортсмена является новой ступенькой в его карьере. Но в спортивных играх это ценится особенно, потому что результат зависит не от одного человека, а от всей команды. В связи с этим особенно приятно поздравить девушек с таким приятным событием и подчеркнуть, что сборная команда УралГУФК по волейболу — это тот самый единый коллектив, который стремится всегда к лучшему результату», — прокомментировали в спортивном клубе УралГУФК.
Руководит командой челябинского вуза Елена Терехова. Наставник рассказала о планах спортсменок на будущее.
«В ближайших планах нам бы хотелось успешно выступить на областных соревнованиях и на отборочных всероссийских этапах, чтобы уверенно пройти отбор по квоте победителей на региональных этапах. Также мы хотим попробовать отобраться на всероссийские соревнования в пляжном волейболе. И нам также пришел вызов на финал Студенческой волейбольной лиги», — отметила Елена Терехова.
Добавим, что на данный момент в Единую всероссийскую спортивную классификацию по присвоению разрядов внесены лишь соревнования, проводимые в рамках Всероссийской студенческой универсиады, то есть на иных видах спортивных соревнований среди студентов невозможно получить какой-то разряд или какое-то звание.
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