Алексей Текслер назвал коридор «Север — Юг» альтернативой любым другим существующим маршрутам

Челябинская область уже активно использует его возможности

Альтернативой любым другим существующим маршрутам назвал коридор «Север — Юг» Алексей Текслер. Такое заявление губернатор сделал на деловом завтраке Международного форума и выставки «Транспорт России», сообщает пресс-служба правительства региона.

Западная часть маршрута только строится — она пройдет через Дагестан, Азербайджан и Иран. Челябинская область находится на восточной ветке транспортного коридора. Перевозка идет через ТЛК «Южноуральский». Он может перерабатывать один миллион тонн грузов. Складской комплекс площадью 60 тысяч квадратных метров загружен практически на 100%. Два года назад было подписано соглашение по развитию ТЛК между Минтрансом России, правительством Челябинской области, РЖД и АО «ГТЛК».

В этом году до порта Бендер-Аббас в Иране при поддержке компании «РЖД Логистика» отправили уже 18 грузовых поездов через Казахстан и Туркменистан. Далее по морю товары попадают в Индию, Африку, Китай.

«Если первый состав шел чуть ли не месяц, то последние — а летом мы отправляли два состава в месяц — идут уже 10 дней. Это реальная альтернатива любым другим транспортным маршрутам, которые существуют. Я считаю, что это направление сегодня одно из перспективных. Нужно его расширять», — сказал Алексей Текслер.

Пул товароотправителей сформирован. В основном это уральские компании. Для дальнейшего развития ТЛК «Южноуральский» с АО «ГТЛК» подписано соглашение о строительстве нового терминала и двукратном увеличении мощности.

«Считаем, что на это направление нужно обратить особое внимание. Мы на Питерском форуме с ГТЛК подписали соглашение о расширении ТЛК „Южноуральский“, о строительстве нового терминала, увеличении мощности в два раза. Плюс различная другая необходимая техника, краны новые мостовые для расширения в два раза наших возможностей по ТЛК», — отметил глава региона.

Партнером правительства Челябинской области по развитию ТЛК «Южноуральский» является и компания Fesco. В 2024 году она сформировала 47 экспортно-импортных поездов в Китай через Владивосток и Казахстан, в порты Индии через Новороссийск и Санкт-Петербург.

Отметим, что министр транспорта РФ Роман Старовойт, открывая дискуссию, напомнил участникам об указе президента Владимира Путина, в котором определены национальные цели развития страны до 2030 года.

«Ключевые показатели нацпроектов ориентированы на достижение целей: увеличение к 2030 году объема перевозок по коридорам международным транспортом в полтора раза, увеличение к 2030 году авиационной подвижности населения не менее чем на 50%, обеспечение доли дорог опорной сети городских агломераций в нормативе на уровне не менее 85%. Все эти показатели известны»,— сказал Роман Старовойт.

Алексей Текслер напомнил участникам делового завтрака, что Челябинская область является приграничным регионом с Казахстаном. Южный, Средний и Северный Урал, где живут почти 20 миллионов человек, формируют большой объем грузов. И Челябинская область уже стала современным транспортно-логистическим центром, отметил губернатор.

Через Челябинскую область проходит федеральная трасса М5. Это единственная дорога, связывающая запад и восток России. Проходит через регион и Транссиб. Челябинск был и остается крупнейшим железнодорожным узлом.

В Челябинской области расположен один из крупнейших пограничных переходов — «Бугристое». Принято решение о расширении этого пункта пропуска с 12 полос до 36. В несколько раз вырастет пропускная способность по пересечению границы для граждан и автотранспорта. Федерация занимается модернизацией транспортной инфраструктуры. В ближайших планах — обновление трассы А310, которая как раз связывает областной центр и «Бугристое».

Добавим, что на форуме было подписано соглашение о взаимодействии между федеральной службой по надзору в сфере транспорта и правительством Челябинской области.