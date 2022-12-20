В Челябинской области подешевели сахар, флеш-карты и билеты на поезда

Аналитики изучили изменение цен в ноябре 2022 года

В минувшем ноябре в Челябинской области снизились цены на некоторые продукты питания, товары и услуги. Анализ изменения стоимости провела Контрольно-счетная палата региона (КСП). Там отмечают, что результаты исследования показали: в Челябинской области имеется достаточное количество товаров и услуг, цены на которые показали снижение в ноябре 2022 года.

В последний осенний месяц подешевел сразу 51 продукт питания. Больше всего снизилась цена на сахар-песок — на 5,3%, до 65 рублей 48 копеек за один килограмм. Орехи подешевели на 5%, до чуть более 1014 рублей. На 4,8% упала цена на сухофрукты. Один килограмм стоил 416 рублей и девять копеек. Рыба — и живая, и охлажденная — подешевела до 251 рубля 90 копеек, или на 4,8%. До 108 рублей 63 копеек снизилась цена гречневой крупы (−3,9%).

В категории непродовольственных товаров КСП нашла 111 позиций, на которые снизились цены. В пятерку самых дешевеющих вошли: флеш-накопитель USB (504,15 руб./шт., −12,5%), миксер и блендер (2488,95 руб./шт., −8%), шины для легкового автомобиля (4097,56 руб./шт., −5,6%), мазь «Левомеколь» (165,75 руб./40 г, −5,3%) и планшетный компьютер (11970,49 руб./шт., −5,3%).

Кроме того, аналитики обнаружили шесть услуг, стоимость которых в ноябре снизилась. На 3,4% подешевели билеты в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования — 157 рублей 41 копеек за 100 км пути. Услуги сиделок снизились в цене на 2,6%, до 188 рублей 80 копеек за час. Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе стала дешевле на 2,6%, до 3003 рублей 15 копеек. Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования стал дешевле на 1,9% — 284 рубля 12 копеек за 100 км пути. Стоимость билетов в кинотеатры в среднем снизилась на 1,2%, до 212 рублей 90 копеек.

По данным КСП, темп годовой инфляции в Челябинской области замедляется седьмой месяц подряд. В ближайшее время сезонные факторы традиционно могут привести к изменению этого тренда.