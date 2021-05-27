В Челябинске при пожаре в микрорайоне Парковый-2 погиб мужчина

Устанавливается причина возгорания

При пожаре в одной из квартир в микрорайоне Парковый-2 погиб 41-летний мужчина. 30 человек эвакуировались из здания самостоятельно. Об этом сегодня, 27 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже по улице Столыпина, 15а. Вызов поступил в дежурную часть в 23:04 накануне, 26 мая.

«В 23:11 прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали горение. В квартире был обнаружен труп мужчины 1980 года рождения. По предварительным данным, погиб сын хозяина квартиры», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Люди выбегали из подъезда, жители верхних этажей спускались по автолестнице.

На место происшествия, по данным очевидцев, прибыли три бригады медиков скорой помощи.

Причина пожара устанавливается.