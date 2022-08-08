Недостроенный ЖК «Ривьера» на улице Мамина в Челябинске продают за 63 млн рублей

Один из двух домов начинали возводить в мае 2015 года на фоне конфликта с местными жителями

В Челябинске на продажу выставили недостроенный 24-этажный жилой дом № 87 на улице Мамина в Тракторозаводском районе, а также земельные участки под ним. Степень готовности составляет 10%. Речь идет о жилом комплексе «Ривьера» на берегу Первого озера. Здание планировала построить компания «Строительные технологии города». Объявление о продаже недостроя опубликовано на сайте «Торги России».

Объект с планируемой площадью 12,6 тыс. квадратных метров реализуют в рамках банкротства застройщика. Несостоятельность компании суд подтвердил в июне 2019 года. Конкурсный управляющий просит за недострой 63,3 млн рублей. До этого объект выставляли на продажу за 70,3 млн рублей. Торги будут проводиться на повышение — то есть победит тот, кто предложит наибольшую цену. Итоги подведут в середине августа.

«На побережье Первого озера в скором времени появятся два уникальных 24-этажных дома, своей концепцией соблюдающие лучшие мировые традиции и адаптированные к нашему региону. Первая береговая линия, панорамные окна, подземная автопарковка, закрытый двор с системой контроля доступа, детские, спортивные площадки, зона барбекю, ландшафтное озеленение дворов и прогулочных зон. Архитектор спроектировал дома таким образом, чтобы из каждой квартиры открывался вид на водоем. Светлые и уютные квартиры позволят встречать рассвет из собственной спальни, согревать в холодное время года и дарить прохладу в знойные жаркие дни», — так описывал ЖК «Ривьера» застройщик.





В составе жилого комплекса «Ривьера» планировались два 24-этажных дома жилой площадью 4,9 тыс. и 7,7 тыс. квадратных метров. Сдать его «Строительные технологии города» надеялись во втором квартале 2018 года. Жители находящегося рядом дома, узнав о планах, выступали против строительства высотки на берегу озера. Люди были не согласны с вырубкой деревьев, уничтожением тропинок, появлением многоэтажки рядом со своим жильем. Также высказывались опасения по поводу близости к водоему — грунтовые воды могли размыть фундамент ЖК. Жители устраивали акции протеста, блокировали проезд строительной техники, обращались в администрацию.

Возмущения граждан никак не повлияли на намерения застройщика, и в мае 2015 года он начал возведение жилого комплекса. Однако в том же году на этапе создания фундамента одной из высоток работы остановились. Строительный кран еще долго стоял рядом с брошенным объектом, но его в конце концов вывезли. Сейчас у Первого озера находятся нулевой этаж, поваленные стены и холм, образовавшийся после рытья котлована. Новый собственник недостроя и участков сможет распоряжаться имуществом по своему усмотрению, в том числе для возведения дома.

На этапе фундамента остался еще один объект компании «Строительные технологии города» — на проспекте Победы неподалеку от перекрестка с улицей 40-летия Победы. Там застройщик планировал возвести два дома на 23 и 16 этажей общей жилой площадью 15,9 тыс. квадратных метров. Срок сдачи — четвертый квартал 2018 года. В зданиях должны были быть торговые помещения и подземная автостоянка на 229 машино-мест. Строительство остановилось на этапе котлована и укладки фундамента. Семь дольщиков этого комплекса в октябре 2021 года получили компенсацию от федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Кроме того, компания «Строительные технологии города» возводила 16-этажный жилой комплекс «Оникс» на Комсомольском проспекте. Объект начинали строить в 2014 году, срок сдачи неоднократно переносился. Дом ввели в эксплуатацию только в 2018-м, после череды скандалов и множества обращений дольщиков в различные надзорные органы.