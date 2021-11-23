Налоговая служба требует 107 млн рублей с компании семьи Бориса Дубровского

Иски поданы в рамках дела о банкротстве ПО «Монтажник»

Федеральная налоговая служба России заявила требования об уплате долгов по налогам в дело о банкротстве производственного объединения «Монтажник» (контролировалась семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского). Общая сумма — 107,8 млн рублей. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

ФНС требует, чтобы ПО «Монтажник» вернуло 98,3 млн рублей по платежам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Еще 9,5 млн рублей — долги по другим обязательным платежам, пени и штрафы. Исковые претензии налоговой службы включили в третью очередь требований кредиторов.

Фирма ПО «Монтажник» в Челябинской области известна тем, что в 2017—2018 годах получила как минимум пять контрактов на выполнение различных подготовительных работ для строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс. Также организация дважды участвовала в конкурентных переговорах по выбору генерального подрядчика для непосредственного возведения объекта, но оба раза конкурс был признан несостоявшимся.

В июне 2021 года «Монтажник» признали банкротом по требованию кредиторов, которым фирма задолжала более 2 млрд рублей. В качестве третьего лица к делу о банкротстве привлекли Бориса Дубровского. В конгресс-холл вложены миллиарды рублей из областного бюджета. Сейчас строительство заморожено.

Ранее в отчете временного управляющего ПО «Монтажник» сообщалось, что в действиях руководства фирмы имеются признаки преднамеренного банкротства. Во время анализа были выявлены финансовые операции по выводу средств через фирмы-однодневки и аффилированные компании. Несмотря на то что компания получила 1,5 млрд рублей бюджетных инвестиций на строительство конгресс-холла на берегу реки Миасс, бухгалтерская отчетность свидетельствовала о предбанкротном состоянии.

В конце октября Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки о наложении ареста на имущество экс-губернатора Бориса Дубровского на сумму в 73,5 млн рублей.