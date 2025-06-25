На Южном Урале подешевели яйца и компьютеры, но подорожали путевки

Годовой рост цен в мае составил 10,1%

В Челябинской области дешевеют яйца, телефоны и компьютеры, но дорожают моющие средства и путевки за границу. В мае годовой прирост цен в регионе составил 10,1%, за месяц инфляция незначительно повысилась, сообщили в пресс-службе челябинского отделения Центробанка.

Среди продовольственных товаров продолжают дешеветь яйца. В регионе стабильно растет их производство — за пять месяцев оно увеличилось на 3,8%. Кроме того, девять предприятий в Челябинской области ограничили наценку на этот продукт. Более 700 магазинов региона согласились сдерживать торговые наценки в пределах 7—10% от закупочной стоимости некоторых товаров, в том числе яиц.





Также стали дешевле импортные фрукты и овощи. Помимо сезонности, на цену влияет укрепление рубля и увеличение поставок из-за рубежа. Подорожали чай, кофе и какао из-за неурожая и сокращения производства в ряде стран. Также повысились цены на рыбу, виной тому снижение объемов вылова и рост издержек.

Среди непродовольственных товаров в конце весны в Челябинской области подешевели импортные телефоны и компьютеры. Это связано с укреплением рубля и охлаждением потребительского кредитования — южноуральцы больше сберегали и меньше брали взаймы у банков для покупок, отметили в реготделении ЦБ.

В категории непродовольственных товаров подорожали моющие и чистящие средства. Виной тому рост затрат отечественных производителей бытовой химии на производство.





Стали дороже и зарубежные туры. В сфере услуг заметно прибавил в цене санаторно-оздоровительный отдых. Связано это с повышением туристической привлекательности Челябинской области для гостей из других регионов.

«Мы видим, что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Однако российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста. В этих условиях Банк России будет поддерживать такой уровень процентных ставок, который необходим для возвращения инфляции к 4% в 2026 году», — сказала управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

По России инфляция составила 9,9%.