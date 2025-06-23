Девять торговых сетей Челябинской области ограничили наценку на продукты

Это касается подсолнечного масла, курицы, молочной продукции и других товаров первой необходимости

В Челябинской области девять крупных торговых сетей, владеющих более чем 700 магазинами, подписали декларации о намерениях ограничить торговые наценки на социально значимые продукты. Это стало результатом совместной работы министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области и муниципалитетов, направленной на стабилизацию цен на потребительском рынке, сообщается на сайте Минпрома.

В список вошли подсолнечное масло, куры, куриные яйца, молочные продукты, крупы, сахар, хлеб, овощи «борщевого набора», яблоки, вермишель, мука, вареная колбаса, чай, соль и другие продукты. Инициатива реализуется в рамках постановления правительства РФ № 662 и предполагает ограничение наценок в пределах 7—10% от закупочной стоимости на ряд товаров.

Среди подписавших декларации — ООО «Компания Метрополис», ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «Флагман» (г. Миасс), ИП Васильев О. Г. (г. Карталы), ИП Гасников В. Е. (г. Копейск), ИП Бабюк А. О. (г. Копейск), ООО «Весна — торговая сеть» (г. Миасс), и ИП Мерзляков А. В. (г. Миасс).

Ожидается, что данная мера позволит укрепить ценовую стабильность на региональном продовольственном рынке и будет способствовать развитию ответственного бизнеса в сфере торговли. Министерство выражает надежду на дальнейшее расширение числа участников инициативы.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Южном Урале вдвое подешевели яйца.