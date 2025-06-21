В Челябинской области цены на яйца снизились в два раза

Эксперт рассказал, почему популярный продукт стал дешевле



В Челябинской области наблюдается значительное снижение цен на яйца — почти в два раза. Если в начале года десяток яиц стоил 90—150 рублей, то сейчас его можно приобрести уже от 50 рублей даже в не самых дешевых супермаркетах.

Это снижение цен является частью общероссийской тенденции. В некоторых регионах стоимость десятка достигает 32 рублей.

В министерстве сельского хозяйства Челябинской области объяснили, почему наблюдается такое существенное снижение цен на яйца в регионе.

«С началом дачного сезона больше покупают курицу, свинину, колбасные изделия, а на яичную продукцию спрос традиционно падает. Сезонное снижение цен обуславливает и изменение режима энергопотребления птицеводческими хозяйствами, проще говоря, птичники летом не нужно отапливать», — комментирует корреспонденту 1obl.ru заместитель министра сельского хозяйства Инна Подшивалова.

На Южном Урале с начала года отмечается устойчивый рост производства яиц, на птицефабриках за пять месяцев он составил 3,8% к уровню прошлого года. Этой продукции регион производит с профицитом, поэтому часть поставляет в другие регионы, подчеркнули в Минсельхозе.

«Отмечу также, что наши крупные птицеводческие компании — „Птицефабрика Челябинская“ и „СИТНО“ — подписали декларацию сдерживания цен на яичную продукцию социальной категории. В прошлом году „Птицефабрика Челябинская“ начала реализацию крупного инвестиционного проекта, который предполагает увеличение производства яиц, что в дальнейшем, безусловно, будет способствовать стабилизации цен на готовую продукцию», — добавила Инна Подшивалова.