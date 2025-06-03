На Южном Урале ограничили наценку на товары первой необходимости

«Пятерочка» установила лимит 10% до конца 2025 года

Федеральная торговая сеть «Пятерочка» добровольно ограничила наценку на ряд товаров первой необходимости до конца 2025 года в супермаркетах Челябинской области. Решение принято в рамках постановления правительства № 662, разработанного антимонопольной службой. Об этом сообщает пресс-служба челябинского УФАС.

«Пятерочка» установила наценку не более 10% на отдельные позиции масла сливочного и подсолнечного, молока, яиц, сахара, соли, пшена, гречки, вермишели, картофеля, моркови, яблок и других товаров первой необходимости.

Кроме того, торговая сеть гарантировала постоянное наличие указанных либо аналогичных позиций этих товаров в магазинах.

Компания приняла добровольное обязательство, сообщив об этом в министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области и УФАС. Срок действия документа — до конца 2025 года.

Такая мера повысит доступность востребованных у жителей региона товаров.

В феврале «Магнитогорский птицеводческий комплекс» (входит в холдинг «Ситно») добровольно ограничил цену на яйцо С-1 «Диетическое». Производитель заключил соглашение с министерством сельского хозяйства Челябинской области. Ранее группа компаний «РосМол» добровольно ограничила отпускные цены на молоко жирностью 2,5% торговой марки «Даренка». Соглашение было подписано с УФАС региона.