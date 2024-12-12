Челябинское УФАС предложило супермаркетам ограничить наценку на молоко

Стоимость продукции увеличилась на 11,4%

Челябинское УФАС России предложило торговым сетям ограничить торговую наценку на молоко, а при возможности и вовсе отказаться от прибыли. Причина — рост цен на социальный продукт на 11,4% с начала 2024 года. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ведомства.

«С начала года в России стоимость пастеризованного молока жирностью 2,5—3,2% с января по октябрь 2024 года в среднем выросла на 11,42%. Если в начале года литр молока стоил в среднем 76,08 рубля, то в октябре ценники выросли до 84,77 рубля», — говорится в документе УФАС.

Подорожание молока, по данным антимонопольной службы, вызвано ростом себестоимости производства. У предприятий увеличились затраты на корма для животных, удобрения, ветеринарные препараты, упаковку, логистику, ЖКХ.

УФАС предложило ретейлу «проявлять социальную ответственность и принять на себя добровольные обязательства об ограничении собственных цен и наценок». В случае установления скидок от поставщика продукции торговые сети обязаны информировать об этом покупателя и снижать цены на молоко в рознице.

Ранее группа компаний «РосМол», к которой относятся Челябинский и Магнитогорский молочные комбинаты, добровольно ограничила отпускные цены на молоко. Речь идет о продукции жирностью 2,5% торговой марки «Даренка». ГК также обязалась обеспечивать наличие этого молока на полках магазинов. Декларацию об этом холдинг и УФАС подписали во время Русского экономического форума, который проходил в Челябинске в ноябре 2024 года.