Производитель куриных яиц в Челябинской области заморозил цены

Соглашение заключено с региональным Минсельхозом

В Челябинске заключено соглашение о стабилизации цен на яйца. ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» (входит в холдинг «Ситно») добровольно ограничило цену на яйцо С-1 «Диетическое». Об этом сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Кроме того, южноуральский производитель продуктов питания гарантировал своевременную и оперативную поставку своей продукции.

Производитель яиц принял добровольное обязательство в рамках соглашения с Минсельхозом региона. Об этом участники соглашения уведомили Челябинское УФАС России.

Декларация заключена в соответствии с разработанным антимонопольным ведомством постановлением правительства РФ № 662. Заморозка цен повысит доступность продукта для населения.

Ранее сообщалось, что южноуральский Минсельхоз и «Птицефабрика Челябинская» планируют продлить соглашение о добровольном ограничении отпускных цен на куриное яйцо. Сделать это собирались для дальнейшего сдерживания цен на продукцию.