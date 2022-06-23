На создание экотехнопарка в Миассе направят 2,6 млрд рублей

Российский экологический центр компенсирует затраты на развитие инфраструктуры

Российский экологический оператор (РЭО) направит 2,6 млрд рублей для развития экотехнопарка в Миассе. Его резиденты смогут компенсировать до 90% затрат на реализацию инвестпроектов за счет средств оператора. Соглашение о сотрудничестве губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор РЭО Денис Буцаев подписали на Петербургском экономическом форуме. Первым резидентом экотехнопарка планирует стать «Центр коммунального сервиса» — с проектом по строительству мусоросортировочного комплекса. Объект будет обслуживать территорию Карабашского кластера.

Всего в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» до 2024 года в России предусмотрено строительство восьми экотехнопарков. На эти цели РЭО выделит 10 млрд рублей.

«Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры каждого экотехнопарка (электроснабжение, транспортная инфраструктура: дороги к экопромышленному парку и внутри него, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, научно-технический центр). Далее эти площади будут использоваться под сдачу в аренду резидентам экотехнопарка», — сообщает пресс-служба РЭО.

Каждому экотехнопарку на развитие инфраструктуры направят по 1 млрд рублей. На новых площадках планируется реализовать инвестпроекты по утилизации отходов. По предварительным данным, общая мощность производств позволит ежегодно вовлекать в оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов.

По словам генерального директора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, компания рассматривает возможность предоставления финансирования на покрытие на возвратной основе 90% затрат на создание объектов экотехнопарков (10% инвестирует сам резидент). Финансирование будет идти за счет средств, полученных от размещения облигаций оператора на бирже. Резидент должен будет вернуть полученные средства в течение 12 лет.

Приступить к проектированию объектов инфраструктуры экотехнопарка в Миассе планируется уже в 2022 году.