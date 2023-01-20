Новые детские сады, решение вопроса мусорных контейнеров, благоустройство общественных пространств и многое другое — глава Челябинска Наталья Котова в своем телеграм-канале рассказала, что удалось сделать за прошлый год в рамках нацпроектов. Всего на работы потратили 5,35 миллиарда рублей.
За год в городе запустили в работу три новых детских сада, рассчитанные на 420 ребят. Также начали строить четыре садика на 540 мест и купили пять объектов на 1,3 тысячи мест для будущего обустройства учреждений. 21 спортивное учреждение получило финансовую поддержку. На эти деньги закупали инвентарь и отправляли спортсменов на соревнования.
18 школ получили деньги на оборудование пунктов проведения экзаменов. Также закупили мебель, компьютеры и лабораторное оборудование.
Город обзавелся новой библиотекой — на Комсомольском проспекте, 41. А в детской школе искусств № 4 провели капитальный ремонт кровли и фасада здания.
Единовременное пособие при рождении ребенка получили 9,3 тысячи семей. Также в городе создали систему долговременного ухода за пожилыми людьми.
Челябинск активно развивается в области экологии. За год город купил 275 контейнеров для раздельного сбора мусора. Также оборудовали девять площадок для баков.
Наравне с чистотой красота города зависит от благоустройства. В Челябинске за 2022 год обновили 63 двора и девять общественных территорий. А в поселке Сухомесово закончили строить почти 10-километровый водовод для жилых домов.
Также закончили работу и над двумя другими важными проектами: улицей Академика Макеева (от Комсомольского проспекта до проспекта Родионова) и Комсомольским проспектом (от улицы Татищева до улицы Академика Макеева). Всего отремонтировали 20 дорог общей площадью 23 километра.