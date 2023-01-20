Новые детские сады и отремонтированные дороги: что Челябинск построил на 5 миллиардов в 2022 году

Глава города рассказала о реализованных нацпроектах

Новые детские сады, решение вопроса мусорных контейнеров, благоустройство общественных пространств и многое другое — глава Челябинска Наталья Котова в своем телеграм-канале рассказала, что удалось сделать за прошлый год в рамках нацпроектов. Всего на работы потратили 5,35 миллиарда рублей.



За год в городе запустили в работу три новых детских сада, рассчитанные на 420 ребят. Также начали строить четыре садика на 540 мест и купили пять объектов на 1,3 тысячи мест для будущего обустройства учреждений. 21 спортивное учреждение получило финансовую поддержку. На эти деньги закупали инвентарь и отправляли спортсменов на соревнования.

18 школ получили деньги на оборудование пунктов проведения экзаменов. Также закупили мебель, компьютеры и лабораторное оборудование.

