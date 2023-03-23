На реконструкцию ограды и водопровод к «Белому дому» в Кыштыме выделили 254 млн рублей

Завершить восстановление памятника культурного наследия должны в ноябре 2024 года

В Кыштыме ищут подрядчика для завершения работ по восстановлению единственного в Челябинской области дворцового комплекса — усадьбы «Белый дом». На реконструкцию ворот, парковой ограды, водопровод и благоустройство выделили 254 млн рублей.

Согласно техническому заданию, в рамках госконтракта нужно будет отреставрировать красивые парковые ворота, ограду и подпорную стену. Также подрядчик должен проложить сети связи, водопровода и водоотведения. После выполнения этих работ необходимо благоустроить территорию.





Парковые ворота в Кыштыме являются архитектурным памятником

Ремонтировать ворота и ограду начнут в мае этого года. Завершить все работы по техзаданию подрядчик должен к ноябрю 2024 года.





Ограда парка, которая тоже охраняется как памятник культуры, в плачевном состоянии

Жилое здание в стиле классицизма в 18 веке построил представитель известной в России династии заводчиков Демидовых. Памятник федерального значения уже реставрирует компания из Санкт-Петербурга. Контракт обошелся бюджету в 526 млн рублей. Фирме «Синко» нужно не просто привести исторический объект в порядок, но и приспособить его для современного использования. Например, в здании сделают буфет и научную библиотеку. Срок реставрации «Белого дома» — тоже ноябрь 2024 года.

Проект реставрации и приспособления к современному использованию разрабатывался с 2020 года и под конец 2021-го прошел Главгосэкспертизу.

Архитектурный комплекс усадьбы Демидовых включает главный дом, два флигеля с башнями, сад, парк и ограду с воротами. Здание, выполненное из дикого камня и кирпича, уже перестраивали в 1826 году. Наружную поверхность стен тогда покрыли известковой штукатуркой. Тогда за ним и закрепилось имя «Белый дом». Усадьба Демидовых с самого начала ее основания была центром культурной и общественной жизни города. Там были музей, библиотека, Дом пионеров, спортшкола и другие учреждения.