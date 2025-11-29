На празднование Нового года челябинцы потратят около 14 тыс. рублей

В эту сумму они закладывают покупку елки и игрушек к ней, а также других атрибутов

Новый год остается для жителей Челябинска главным праздником. Отмечать его планируют 88% опрошенных, большинство из них — в семейном кругу. Готовиться к празднику челябинцы будут основательно: в их планах — покупка елки, новых игрушек и декора, посуды, текстиля, а также приготовление традиционных праздничных блюд. В среднем на подготовку к празднику они планируют потратить около 14 тысяч рублей, сообщили журналисту ИА «Первое областное» исследователи сервиса «Авито».

«К Новому году жители Челябинска в основном планируют обновить праздничный декор. Так, 62% собираются купить гирлянды, венки и тематический декор, 43% — елочные игрушки, 36% — праздничный текстиль, а 31% — праздничную посуду и другие аксессуары для сервировки. 38% респондентов планируют купить в этом году елку — живую или искусственную»,— рассказали эксперты.

Почти каждый второй для создания праздничной атмосферы приобретет бенгальские огни или хлопушки. И лишь 15% опрошенных собираются встречать Новый год в карнавальном костюме или новогоднем свитере. В основном это молодежь до 24 лет.

Особое внимание челябинцы уделят новогоднему столу. 84% респондентов уверены, что без мандаринов и оливье настоящего праздника не будет. Селедку под шубой на стол поставят 56% челябинцев, запеченную птицу — 56%. У каждого второго также будут традиционные бутерброды с красной икрой, у 40% опрошенных — холодец или заливное.

В среднем на подготовку к празднику челябинцы закладывают 14 тысяч рублей. Однако каждый второй хотел бы уложиться в 10 тысяч, еще 26% — в 5 тысяч. Каждый пятый готов потратить на праздник до 15 тысяч рублей, по 13% — 30 тысяч рублей и более.

«Новый год для россиян остается праздником, который невозможно представить без семейного стола, традиционных вкусов и уютного домашнего декора. В этом году россияне покупают украшения заблаговременно, часто на ноябрьских распродажах. В тренде — гирлянда-роса и необычные дизайнерские игрушки ручной работы. Также мы видим рост интереса к стеклянным елочным игрушкам — классике, которая вновь стала символом теплых детских воспоминаний»,— отметил руководитель категории «Мебель и интерьер» Никита Ткачев.

О новогодних подарках челябинцы начали задумываться уже в ноябре. В среднем на презенты они готовы потратить 17 тысяч рублей.

