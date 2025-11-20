Челябинцы планируют потратить на новогодние подарки 17 тысяч рублей

Горожане предпочитают дарить сладости, косметику и сертификаты

Челябинцы начали подготовку к Новому году. Потратить на подарки планируют в среднем 17 тысяч рублей. При этом большинство горожан предпочитают онлайн-шопинг, чтобы избежать предпраздничной суеты. Такими данными с ИА «Первое областное» поделились в пресс-службе «Авито».

Начинать активную подготовку большинство респондентов (73%) привыкло в декабре. Пик покупок приходится на первые числа месяца (30%), еще 20% опрошенных присматривают презенты в середине декабря. Каждый шестой (17%) начинает шопинг уже в ноябре, а 9% челябинцев выбирают подарки в течение всего года.

Праздничный шопинг уверенно переходит в цифровое пространство. 81% жителей города заявили, что в основном заказывают подарки в интернет-магазинах или на онлайн-платформах. Эта тенденция наиболее характерна для молодежи до 35 лет.

Самыми популярными подарками среди челябинцев стали сладости, косметика и парфюмерия и подарочные сертификаты.

Женщины чаще дарят элементы декора и украшения для дома (30% против 16%), а также одежду и аксессуары (28% против 21%). Мужчины, в свою очередь, выбирают в качестве презента электронику и технику (33% против 14%) или деньги (25% против 19%). Среди молодежи 18—24 лет популярны подарки, сделанные своими руками (22%).