На полях Южного Урала в середине мая всходит подсолнечник

На 15 мая аграрии засеяли 33% масличных культур от плана

Посевная только началась, а первые всходы подсолнечника уже радуют растениеводов. Фиксирует на видео всходы Денис Шумских, руководитель КФХ «Березка» из Чесменского округа. В его хозяйстве ежегодно испытывают 30—40 сортов этой культуры. Такие же всходы наблюдали накануне в Уйском районе.

Подсолнечнику аграрии уделяют повышенное внимание. Его стали сеять даже те, кто раньше этого не делал. Например, в этом сезоне подсолнечник посеют в хозяйстве Александра Гаврилова. Фермерские поля находятся в окрестностях поселка Кидыш Уйского округа. Специально для новой культуры приобрели оборудование, запаслись семенами.





«Будем сеять 1150 гектаров подсолнуха. Из них 800 гектаров уже посеяли, то есть примерно 70%. Рентабельность зерновых уменьшается, поэтому решили ввести подсолнух в севооборот», — рассказал Александр Гаврилов.

Всходы подсолнечника 14 мая проверил на своих полях Анатолий Ермоленко из крестьянского хозяйства «Луч».





Вместе с семьей он работает в поселке Вишневка Уйского округа. Черная просушенная степными ветрами земля покрывается не только всходами агрокультур. Рядом с ними зазеленели сорняки — с ними будут бороться гербицидами.

Подсолнечник считается перспективным направлением, так как в регионе неплохая цена на «семечку». В планах — увеличение мощностей по переработке, сообщает Минсельхоз. Компании «Сигма» и «Союзпищепром» намерены строить новые заводы.

В прошлом году в Челябинской области собрали небывалый урожай масличных — 472,5 тысячи тонн. Это подсолнечник, лен, рапс, соя, горчица, расторопша. Развитие направления соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В Минсельхозе добавили: на сегодня посеяно 353 тысячи гектаров яровых культур — 22% планируемого объема. Из них зерновых посеяли почти 200 тысяч гектаров, что составляет 18%, масличных — 141,5 тысячи гектаров, или 33%. По масличным лидируют Брединский район, где засеяна 21 тысяча гектаров, Варненский с 19 тысячами, Кизильский с 14,7 тысячи, Верхнеуральский с 14,2 тысячи. Картофеля и овощей посеяно и посажено 16% и 18% соответственно.



