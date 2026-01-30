В Челябинской области собрали рекордный урожай масличных культур

Объемы подсолнечника, льна, рапса и сои превысили показатели предыдущей кампании более чем в 1,5 раза

В Челябинской области подвели итоги прошедшего полевого сезона, который стал историческим для регионального растениеводства. Аграрии собрали рекордные 472,5 тысячи тонн масличных культур, что на 64,5% больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба главы региона.

Основными драйверами роста стали значительное расширение посевных площадей и повышение урожайности. Под масличные культуры в 2025 году было отведено на 45% больше земли. Наибольший прирост показали подсолнечник (посевы выросли до 179,8 тысячи га) и масличный лен (147,9 тысячи га). Также увеличились площади под рапс, сою и рыжик.

Согласно данным Минсельхоза области, южноуральские аграрии собрали 250,4 тысячи тонн подсолнечника, 176,6 тысячи тонн масличного льна, 27,3 тысячи тонн рапса и 16,3 тысячи тонн сои.

Средняя урожайность масличных выросла на 14% и достигла 13,9 ц/га.

«Прошедший полевой сезон был очень продуктивным. Вместе сложились многие факторы: благоприятные погодные условия, наличие качественных семян, применение современных агротехнологий и своевременная государственная поддержка», — прокомментировал заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Рост производства дал мощный импульс экспорту. Поставки подсолнечного масла за рубеж увеличились на 48,1%, льняного — на 87,3%, рапсового — на 18,2%. Экспорт семян льна вырос в 1,7 раза.

Рекорд в сегменте масличных дополнил общий успех зернового сезона. В 2025 году в области была достигнута самая высокая за всю историю урожайность зерновых — 20,6 ц/га. Валовой сбор зерна (2 млн 389 тыс. тонн) стал максимальным за последние 33 года. Отмечены рекордные урожаи гороха, чечевицы и овса.

Системная работа по развитию отрасли, включающая деятельность демонстрационных площадок и девяти семеноводческих хозяйств, позволяет региону стабильно наращивать производственный потенциал в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».