На Южном Урале увеличат производство растительных напитков и масла

В регионе продолжают развивать агропромышленный комплекс

В Челябинской области увеличат производство растительных напитков и масла. На полях ПМЭФ-2025 было подписано соглашение между правительством области и «Союзпищепромом».



Соглашение предполагает реализацию двух масштабных инвестпроектов «Союзпищепрома»: строительство второго цеха по производству растительных напитков мощностью 200 тонн в сутки и цеха по производству подсолнечного масла с мощностью переработки 700 тонн маслосемян в сутки. Кроме того, планируется перепрофилирование существующих мощностей по переработке масличных культур под переработку льна.



«Союзпищепром» занимает второе место в России по производству растительных напитков. Ожидается, что новые мощности значительно увеличат долю компании на рынке. Проект соответствует региональной стратегии развития сельского хозяйства, ориентированной на диверсификацию посевов и отход от монокультуры пшеницы в пользу более рентабельных культур, таких как подсолнечник, лен, гречиха, а также овес, ячмень, нут и соя, — основного сырья для растительных напитков.



Сейчас завершается проектирование нового цеха, в ближайшее время будет подписан контракт на поставку оборудования.



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