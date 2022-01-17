Спортивные тренеры в Златоусте получили социальную выплату в размере 1,5 млн рублей

Денежные сертификаты вручили двум молодым специалистам

В Златоусте нашли возможность поощрить денежными единовременными социальными выплатами спортивных тренеров, которые переехали в город и работают в местных учреждениях физической культуры и спорта. Глава города Максим Пекарский вручил первым двум специалистам премию в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщил глава Златоуста на своей странице в соцсетях.

«Успех спортсмена во многом зависит от его наставника, который всегда рядом и умело ведет своего подопечного к победам. Чтобы усилить тренерский состав города, мы приняли важное решение. С этого года те специалисты, которые решат переехать в Златоуст и будут работать в наших учреждениях физкультуры и спорта, получат единовременную социальную выплату в размере 1,5 млн рублей», — сообщил Максим Пекарский на своей странице в «Фейсбуке».

Глава Златоуста напомнил, что аналогичные подъемные уже действуют в городе для учителей и врачей. Накануне Максим Пекарский вручил два денежных сертификата молодым тренерам по биатлону — Александру Жирному и Анне Исаковой. Оба специалиста занимаются с ребятами в спортшколе олимпийского резерва.

Напомним, что с января этого года в регионе по распоряжению губернатора стартовала программа «Земский тренер». В ней тренеры, которые приедут на работу в сельские территории или малые города области, смогут получить единовременную выплату в 1 млн рублей. В рамках реализации программы предусмотрено привлечение 12 высококвалифицированных специалистов в год для развития базовых видов спорта. Расходы на реализацию программы предусмотрены в областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.