В Челябинской области усилят прививочную кампанию на предприятиях

На многих крупных заводах вакцинировали менее 20% рабочих

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) обратилась к руководителям предприятий с просьбой активизировать работу по вакцинации рабочих от коронавируса. По ее словам, правительство готово способствовать проведению массовых выездов и организовывать работу врачей на заводах.

Высоких результатов — более 80% привитых сотрудников — удалось достичь только ММК и Челябинскому цинковому заводу. Среди аутсайдеров прививочной кампании, по словам Ирины Гехт, — ЧМК, ЧЭМК, УралАЗ, «Магнезит», Златоустовский машиностроительный завод, обувная фирма «Юничел». На этих предприятиях вакцинировали менее 20% сотрудников.

В пресс-службе «Мечела» сообщили, что внутренняя статистика ЧМК свидетельствует о вакцинации 45% сотрудников.

«По данным на сегодняшний день вакцинировалось более 5,5 тыс. человек, что составляет порядка 45% от общей численности сотрудников. Ежедневно на предприятии вакцинацию проходят не менее 100 человек. Для вакцинировавшихся сотрудников предусмотрено материальное поощрение. Прививочная кампания на ЧМК началась в апреле 2021 года», — сообщили в пресс-службе «Мечела».Прививать работников предприятий будут преимущественно «Спутником V». Многие работодатели просят поставить сотрудникам «Спутник Лайт». Этот вид вакцины предназначен в первую очередь для ревакцинации, подчеркнула Ирина Гехт.

«Многие пишут письма, чтобы им предоставили вакцину „Спутник Лайт“. Это вакцина для переболевших и тех, кто уже прививался ранее. Это не вакцина для быстрого получения QR-кода. Сейчас у нас более 450 тыс. вакцин „Спутника V“. Для первичной вакцинации рекомендуется использовать именно эту вакцину», — говорит Ирина Гехт.

Сейчас в Челябинской области поставили прививки 40% жителей. Это слишком мало. Для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо вакцинировать не менее 80% населения.