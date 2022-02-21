В Челябинске отменен приговор владельцу «Речелстроя» по делу обманутых дольщиков

Уголовное дело Андрея Пязока возвращено в прокуратуру

Челябинский областной суд отменил прошлогодний приговор учредителю стройкомпании ООО «Речелстрой», бывшему депутату городской думы Андрею Пязоку. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе облсуда, дело возвращено прокурору для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела согласно статье 237 УПК РФ.



Напомним, Андрей Пязок и генеральный директор «Речелстроя» Сергей Вегельман в июле 2021 года были признаны виновными в нарушении российского законодательства о долевом строительстве и привлечении денежных средств граждан по предварительному сговору (часть 2 статьи 200.3 УК РФ). По версии следствия, руководители компании собрали деньги дольщиков для строительства более чем 15 многоэтажек в микрорайоне Чурилово Лейк Сити, но свои обязательства выполнять не собирались. Пязок был задержан в декабре 2017 года, Вегельман — в 2018 году. Изначально в уголовном деле фигурировало обвинение в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, в апелляционной инстанции приговор Центрального райсуда обжаловали и защитники осужденных застройщиков, и сторона гособвинения. Адвокаты просили либо вообще прекратить уголовное дело, либо смягчить наказание своим доверителям (Пязок получил два года колонии-поселения, Вегельман — полтора, гражданские иски обманутых дольщиков были оставлены без рассмотрения). Прокуратура же настаивала на возвращении прежней квалификации обвинения и ужесточении приговора.