Оборонные предприятия Челябинской области перешли на работу в три смены

Заводы, производящие продукцию для нужд армии, загружены заказами

Предприятия Челябинской области, выполняющие гособоронзаказ, перешли на работу в три смены. Заводам пришлось скорректировать график отпусков. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал в интервью ТАСС.

«Это не слухи, так и есть. Все предприятия загружены работой, и почти все работают в три смены», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

С начала 2022 года в Челябинской области в восемь раз увеличилось число предприятий, выполняющих гособоронзаказ или мобилизационное задание. Если раньше в реестре оборонно-промышленного комплекса значились 23 завода, то сейчас — 190 организаций.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», предприятия ОПК в Челябинской области с октября перешли на шестидневную рабочую неделю. Уже тогда круглосуточно стал работать Челябинский тракторный завод, поставляющий в рамках гособоронзаказа танковые двигатели.

В связи со стремительным ростом загрузки производственных мощностей, оборонные предприятия региона увеличили число вакансий. Прием на работу новых сотрудников продолжается и сейчас.