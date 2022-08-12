Администрация Центрального района Челябинска приступила к поискам подрядчиков, которые займутся установкой видеонаблюдения, освещения и устройством водоотведения и водоснабжения в первом в городе инклюзивном сквере на пересечении улиц Труда, Володарского и Клары Цеткин. На сайте госзакупок опубликовали два тендера общей стоимостью 14,5 млн рублей.
Первый предмет закупки — устройство водоснабжения, водоотведения и автономно-сетевого санитарно-гигиенического комплекса инклюзивного сквера. Начальная цена контракта составляет 5,7 млн рублей.
Также администрация Центрального района ищет подрядчика на установку наружного освещения и видеонаблюдения в сквере. Максимальная цена контракта — 8,8 млн рублей.
Заявки принимаются до 22 августа. Подрядчика определят 24 числа.
Напомним, о создании первого в городе инклюзивного сквера заявили в ноябре 2021 года. По словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, там планируют установить специальные малые формы и создать такую тропиночную сеть, которая будет доступна как слепым и слабовидящим, так и маломобильным челябинцам.
10 августа 2022 года стартовал электронный аукцион по созданию инклюзивного сквера. Там будут: навесы с меловой доской и без, тактильный куб, песочница, батут, карусель, беговая дорожка для детей с ограниченными возможностями, сенсорный лабиринт для детей, уличный тренажерный комплекс для инвалидов-колясочников, сенсорный сад, тактильная тропа, а также скамейки и урны. Начальная цена контракта составляет 10,3 млн рублей. Подрядчика определят 19 августа.
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