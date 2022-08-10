В Челябинске стартовал электронный аукцион по обустройству первого в городе инклюзивного сквера для маломобильных горожан. Заказчиком выступила администрация Центрального района. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта составляет 10,3 млн рублей. Согласно техзаданию, в сквере помимо привычных скамеек и урн должны появиться навесы с меловой доской и без, тактильный куб, песочница, батут, карусель, беговая дорожка для детей с ограниченными возможностями, сенсорный лабиринт для детей, уличный тренажерный комплекс для инвалидов-колясочников, сенсорный сад, тактильная тропа и другие элементы благоустройства.
Заявки на аукцион можно подать до 17 августа. Подрядчика определят 19 августа.
Напомним, инклюзивный сквер появится на пересечении улиц Труда, Володарского и Клары Цеткин. Пространство обещали благоустроить к концу этого лета.
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