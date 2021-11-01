В Челябинске появится первый сквер с инклюзивной средой

На площадке все будет обустроено для слабовидящих и маломобильных жителей города

В центре Челябинска на пересечении улиц Труда и Володарского планируют построить сквер с инклюзивной средой, пребывать в котором будет комфортно как слабовидящим людям, так и маломобильным челябинцам. Об этом сегодня, 1 ноября, на аппаратном совещании сообщил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

«По вашему поручению начата проработка вопросов по разработке проектной документации двух скверов: „Сад камней“ и на пересечении улиц Володарского и Труда. Подготовлено техническое задание, определяем подрядчика. Техническим заданием предусматривается в сквере на Володарского инклюзивная среда, которая адаптирована для комфортного пребывания в нем слабовидящих людей и людей с признаками маломобильности. В „Саду камней“ планируем построить сухой фонтан»,— рассказал Павел Крутолапов.

Как объяснил корреспонденту ИА «Первое областное» глава Центрального района Виктор Ереклинцев, при строительстве нового сквера на Володарского большое внимание действительно будет уделено инклюзивной среде. Там планируется установить специальные малые формы и создать такую тропиночную сеть, которая будет доступна как слепым и слабовидящим людям, так и маломобильным гражданам.

«Понятно, что выбор таких форм небольшой, но они существуют. Например, качели и карусели, куда можно закатить инвалидную коляску. Что касается категории слабовидящих людей, здесь, конечно, посложнее, но все-таки такие малые формы есть. Пока, конечно, рано говорить о какой-то масштабной архитектуре, но то, что в сквере будет уделено большое внимание именно таким вопросам, — однозначно»,— добавил чиновник.

Отметим, сквер с инклюзивной средой в Центральном районе будет первым в Челябинске. Пока подобных общественных пространств в городе нет.