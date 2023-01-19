Не в едином стиле: в Челябинске и Копейске у перевозчиков нашли ошибки в дизайне автобусов

С нарушениями были оформлены 17 машин

В Челябинске и Копейске 17 больших автобусов ездили с ошибками в оформлении единого стиля брендирования. Помимо общего зеленого цвета, городская техника должна иметь логотипы и наклейки по определенным стандартам. В ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» рассказали о результатах проверки исполнения требований.

На кузовах всех автобусов, работающих по регулируемому тарифу, должны быть наклейки в пяти местах. К примеру, возле передних дверей — гербы города и области. Помимо декоративных элементов, есть и утилитарные, необходимые перевозчику — например, порядковый номер автобуса.









Каждая наклейка должна находиться строго на определенном месте. Информация не должна дублироваться. Все это важно и для создания красивого образа городского транспорта, и для простоты прочтения важной информации.

На перевозчиков ООО «Копейское маршрутное такси» и МУП «Служба организации движения» составили акты о выявленных нарушениях.