На 20% сократилась посещаемость ТРК в Челябинске

Одной из причин стало закрытие магазинов зарубежных брендов

В 2022 году антироссийские санкции коснулись большинства отраслей экономики. В сфере торговли потери понесли крупные торговые центры. После приостановки работы многих зарубежных брендов в России посещаемость комплексов сократилась. С февраля по май показатель в Челябинске снизился на 19% к аналогичному периоду 2021 года, и на 30% — к 2019-му. Данные ИА «Первое областное» сообщил руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев.

«Объекты крупных форматов города столкнулись с наибольшим количеством вызовов. Ввиду приостановки деятельности операторов ряда международных брендов, которые могут в таких ТЦ занимать до 30% площадей и более (в зависимости от концептуальных особенностей объектов), снизилась общая синергия розничного пространства и его привлекательность для потенциальных потребителей», — отмечает Михаил Васильев.

Корреспондент ИА «Первое областное» посетил крупные торговые центры города и подсчитал, в каких комплексах больше всего закрытых магазинов.

Лидерами по количеству неработающих отделов стали ТРК «Родник» и «Алмаз». Именно в этих комплексах работало наибольшее количество зарубежных брендов. В «Роднике» приостановили деятельность Zara, Mango, Bershka, Adidas, Pull&Bear, Lego, re:Store, Mothercare, Reebok, Oysho, Street beat, Tom Tailor. Всего в трехэтажном комплексе — около 100 магазинов, включая отделы с косметикой, электроникой и ювелирные точки. Закрытые площади преимущественно расположены на первом этаже комплекса. На дверях висят таблички о временном закрытии.









В «Алмазе» закрылись Zara, Mango, Bershka, Adidas, Pull&Bear, Mothercare, Reebok, Oysho, Street beat, H&M, Puma, Tom Tailor. Общее количество торговых точек в комплексе — более 150. Большинство закрытых магазинов работали на втором этаже.





Ранее в этих комплексах также останавливали деятельность бренды SinSay, Cropp и Reserved. В конце мая магазины возобновили работу. Добавим, что бренды принадлежат польскому ретейлеру и производителю одежды LPP. Недавно российский бизнес купил инвестор из Китая. Как сообщил Forbes, новый владелец не получил права на использование товарных знаков и брендов, принадлежащих LPP, а значит, в России нужно будет изменить названия магазинов. В челябинских торговых комплексах сообщили, что пока салоны будут работать под прежними вывесками.

Также магазин SinSay открылся в ТРК «Куба». Точка остается одной из немногих работающих на втором этаже четырехэтажного комплекса.





В основном в «Кубе» простаивают площади магазинов одежды. Некоторые переехали из одного отдела в другой, сообщив об этом в объявлении на двери. Добавим, что популярных временно закрывшихся брендов в комплексе не было.









Несколько временно ушедших с рынка брендов работали в ТРК «Горки». Для посетителей комплекса теперь недоступны Adidas, Tom Tailor, Samsung, Levis, Mango, H&M.









В торговом комплексе «Радуга» временно не работают дисконт-центры Adidas-Reebok и Puma Outlet. Они расположены на втором этаже ТРК и занимают большую часть одной из сторон этажа. Другие магазины продолжают свою деятельность в «Радуге».





Эти же дисконт-центры закрылись в «Фиесте». При этом остальные площади задействованы другими брендами и не простаивают без посетителей.





В торговом комплексе «Фокус» открыты почти все торговые точки. Закрытые площади, согласно баннерам, в ближайшее время начнут работу. Приостановившие деятельность бренды до ухода с рынка раньше не работали в «Фокусе».





Закрытых отделов нет и в двухэтажном ТРК «Космос». Так же, как и в некоторых челябинских комплексах, ушедшие зарубежные бренды не работали в «Космосе».

Все торговые площади также заполнены в ТРК «Урал».

Большое количество пустых отделов — в новом ТРК «Таганай». После открытия в марте — в пик ухода западных брендов с рынка — торговые площади до сих пор не арендовали. Сейчас в комплексе работает несколько магазинов.









По словам Михаила Васильева, на сокращение посещаемости повлияло также снижение покупательской способности жителей и переход потребителей к сберегательной модели поведения, которая подразумевает сокращение трат и, соответственно, визитов в торговые центры.

Вместе с тем после введения антироссийских санкций снизилась также привлекательность кинотеатров. С января по июнь текущего года выручка кинотеатров в Челябинске сократилась на 60% по сравнению с тем же периодом 2021 года.