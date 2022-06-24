В Челябинской области пенсионера осудили за убийство, совершенное 33 года назад

Виновный поджег дом соседей после конфликта

Чебаркульский городской суд вынес приговор в отношении 74-летнего мужчины. Он признан виновным в убийстве и покушении на убийство с особой жестокостью (часть 3 статьи 30, пункты «а», «д» части 2 статьи 105 УК РФ). Виновный совершил преступление в сентябре 1988 года, сообщает прокуратура Челябинской области.

В суде установили, что мужчина вместе со знакомым поджег соседский дом после конфликта — оппоненты не смогли договориться, как разграничить территорию их смежных земельных участков.

«Обнаружив потерпевших, пытавшихся покинуть дом через окно, подсудимый нанес им удары палкой в грудь. После того как супружеской паре удалось выбраться из горящего дома, выломав решетку, подсудимый продолжил их избиение. Полагая, что потерпевшие мертвы, скрылся с места преступления. Потерпевший мужчина скончался в больнице, женщине удалось выжить», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении сообщника подсудимого прекращено в связи с его смертью.

Как ранее сообщал наш сайт, серийному убийце вынесли приговор за преступление 18-летней давности.