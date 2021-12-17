Минпром ищет партнеров для дозагрузки банкротящегося Миасского машзавода

Рассматривают госкорпорации и нефтегазовые предприятия

Минпром Челябинской области прорабатывает возможность включения Миасского машиностроительного завода в производственную кооперацию с крупными российскими предприятиями. В качестве возможных партнеров рассматриваются госкорпорация «Росатом», АО «Концерн „Калашников“», ПАО «Газпром», ПАО «Сибур холдинг», сообщили в пресс-службу ведомства.

«Минпромом Челябинской области сформированы перечни компетенций предприятий Челябинской области в различных отраслях промышленности, в том числе с информацией об АО „ММЗ“, которые направлены в субъекты Российской Федерации с целью выстраивания кооперационных связей», — прокомментировали в пресс-службе министерства в ответ на запрос ИА «Первое областное».

Гендиректор ММЗ Александр Новожилов уведомил областное правительство, что сокращение сотрудников или перевод предприятия на неполную рабочую неделю не планируются. В головной компании завода АО «ГРЦ Макеева» заявили, что загрузка у завода удовлетворительная, работа ведется в плановом режиме.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом АО «Миасский машиностроительный завод» (входит в состав оборонно-промышленного комплекса АО «ГРЦ Макеева», принадлежит «Роскосмосу»). На предприятии ввели процедуру наблюдения и назначили временного управляющего. Общая задолженность завода превышает 2,4 млрд рублей.