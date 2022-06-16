Верховный суд РФ отказал председателю челябинского суда в повышении

Рамзия Лутфуллоева претендовала на должность судьи Седьмого кассационного суда

Сегодня, 16 июня, Верховный суд РФ оставил без изменения решение высшей квалификационной коллегии судей РФ о повышении председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой. Информация об этом опубликована в картотеке дел.

Иск поступил в Верховный суд РФ 25 апреля.

«По иску об оспаривании решения ВККС РФ об отказе в рекомендации кандидатом на должность судьи отказать», — говорится в сообщении.

Пост председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева занимает с декабря 2016 года. Ее полномочия истекают к концу 2022 года.