В Миассе могут ввести туристический налог в 2% с 2026 года

Сбор позволит пополнить городской бюджет на 8 миллионов рублей

На заседании депутатских комиссий Миасского городского округа обсуждали введение туристического сбора на территории города. Согласно предложению администрации, с 2026 года может быть установлен фиксированный налог в размере 2%, передает bfm74.ru.

Как сообщила заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Елена Пономарева, мера направлена на привлечение дополнительных средств в бюджет и повышение туристической привлекательности Миасса.

«По предварительным оценкам, при ставке в 2% и с учетом предусмотренных налоговых льгот для жителей поступления в бюджет округа в 2026 году составят не менее 8 миллионов рублей», — отметила Елена Пономарева.

Для реализации инициативы администрация планирует провести серию информационных мероприятий для представителей бизнеса, чтобы обеспечить правильное применение нового налога.

Миасс не стал первопроходцем в этом вопросе, есть уже работающий в туристических центрах опыт. С 1 января 2025 года туристический налог действует в 34 муниципальных образованиях Иркутской области. А с 1 января 2026 года его введут и в Иркутске, сообщает irk.ru. Размер налога составит 1% от стоимости проживания за сутки с минимальным платежом 100 рублей. Налог будет применяться ко всем видам размещения: отелям, хостелам, санаториям, базам отдыха и кемпингам.

По словам и. о. заместителя мэра Иркутска Ольги Мартихаевой, при проживании в городе более 306 тысяч туристов хотя бы одни сутки в бюджет может поступать более 30 миллионов рублей. Ставка налога будет ежегодно повышаться на 1%, достигнув 5% к 2030 году.

От уплаты сбора освободят героев СССР и России, ветеранов и инвалидов ВОВ, участников СВО, инвалидов первой и второй групп, детей-инвалидов, жителей блокадного Ленинграда, ветеранов труда, членов многодетных семей и граждан, зарегистрированных на территории Иркутской области.