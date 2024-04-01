Челябинский аэропорт Курчатов перешел на летнее расписание

Возобновляются полеты на юг; с 3 апреля запускается новое направление

Международный аэропорт Курчатов в Челябинске сообщил о старте весенне-летней навигации с 31 марта. В летнем расписании сохранятся традиционные и самые востребованные линии, а также будут освоены новые для региона направления, сообщили в пресс-службе авиапредприятия.

Так, в Москву южноуральцев продолжат возить «Аэрофлот», «Победа», «Россия» (в аэропорт Шереметьево), также «Победа» будет летать во Внуково. В Санкт-Петербург планируют выполнять рейсы авиакомпании «Россия», «Победа» и «Смартавиа».

Южные направления будут представлены рейсами в Сочи и Минеральные Воды. В Сочи заявлены рейсы у авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Победа», «Северный Ветер/Икар», «Смартавиа», «НордСтар» и «Аэрофлот»; в Минводы — у «Азимута». Помимо этого, в летний период авиакомпании «Ред Вингс» и «Северный Ветер» возобновят рейсы в Махачкалу.

Расписание межрегиональных перевозок: «Сибирь» полетит в Новосибирск, «Россия» — в Красноярск, «Ред Вингс» — в Казань, Волгоград, Норильск, Нижневартовск, Самару, Новый Уренгой и Нижний Новгород, «Ютэйр» — в Сургут и Ханты-Мансийск, «Смартавиа» — в Калининград, «НордСтар» — в Норильск.

Что касается международных воздушных линий, то в апреле завершится программа полетов авиакомпании «Азур Эйр» на Пхукет. С конца апреля заявлен старт рейсов в Анталью Turkish Airlines, Southwind Airlines и «Азур Эйр», с мая добавятся рейсы Corendon Airlines.

На направлениях СНГ в летнем расписании рейсы «Уральских авиалиний» в Таджикистан (Душанбе и Худжанд) и Кыргызстан (Ош); а также рейсы «Ред Вингс» в Армению (Ереван). Кроме того, авиакомпания «ИрАэро» с 3 апреля запускает рейсы на новом для аэропорта Челябинск направлении — Баку: полеты запланированы по средам.