Иностранные компании сохраняют производство в Челябинской области

Большинство представительств зарубежных компаний давно имеют местную прописку

Высокий уровень развития промышленности в Челябинской области всегда был катализатором притока иностранного капитала. После введения экономических санкций в ответ на признание Россией независимости ДНР и ЛНР зарубежные партнеры заняли выжидательную позицию. ИА «Первое областное» выяснило, какие сейчас планы у иностранных инвесторов и готовы ли они продолжать работать на Южном Урале.

Работают в штатном режиме

Компания Emerson (США) с 2004 года полностью локализовала производство измерительной техники в России и стала единственным инвестором промышленной группы «Метран». Сейчас у компании есть собственные производственные мощности в Челябинской области. Компания реализует крупный инвестпроект по развитию глобального инжинирингового центра с масштабной географией обслуживания клиентов на территории стран СНГ. Офисно-производственный комплекс ПГ «Метран» работает в обычном режиме, ни о каких изменениях в работе сотрудникам предприятия не сообщалось.

«В настоящее время предприятие ПГ „Метран“ работает в штатном режиме», — прокомментировал ситуацию ИА «Первое областное» генеральный директор ПГ «Метран» Антон Дружинин.

Энергетический финский концерн Fortum продолжает реализацию инвестпроектов в Челябинской области, в частности речь идет о переводе челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ.

«Мы планируем завершить ранее начатые инвестиционные проекты. Рассмотрение новых инвестиционных проектов остановлено до последующего уведомления», — сообщили в пресс-службе компании «Фортум».

В структуру компании входят семь теплоэлектростанций: четыре из них расположены в Челябинской области, три — в Тюменской области. К 2023 году компания полностью откажется от угля и начнет работать исключительно на природном газе. За 10 лет в модернизацию станции «Фортум» инвестировал более 4 млрд рублей, что привело к снижению удельных выбросов на 13%. В настоящее время ТЭЦ-2 в Челябинске обеспечивает теплом 450 тыс. горожан. По словам исполнительного директора Fortum Маркуса Раурамо, компания делает все возможное для обеспечения непрерывности поставок потребителям во всех странах своего присутствия.

Работу в обычном режиме продолжает «Завод Минплита» компании Saint Gobain (Франция, производство минеральной ваты). Предоставить оперативный комментарий на предприятии не смогли, так как часть офисных сотрудников в связи с распространением COVID-19 работает удаленно.

Уведомлений о корректировке или возможной приостановке инвестпроектов, реализуемых с привлечением иностранного капитала, в Минэкономразвития Челябинской области не поступало.

«На сегодняшний день проводится ежедневный мониторинг реализации инвестиционных проектов в Челябинской области. Команда экономического блока правительства региона на связи с каждым инвестором. По всем проектам нам известны сложности и риски. Работа ведется в ручном режиме. На данный момент проекты с участием иностранного капитала реализуются в плановом порядке, не планируется их приостановление», — сообщили в Минэкономразвития Челябинской области.

Имеют местную прописку

По словам экспертов, абсолютное большинство иностранных компаний имеют высокий уровень локализации производства в регионе, более того — юридически они являются российскими предприятиями. Эти предприятия перечисляют налоги и сборы в бюджеты всех уровней, официально трудоустраивают сотрудников, работают в соответствии с российским законодательством.

«Нужно смотреть на юридическую составляющую таких предприятий, ведь многие компании с иностранным капиталом давно зарегистрированы на территории Челябинской области — здесь платят налоги и сборы, предоставляют рабочие места сотрудникам и денежные операции проводят внутри нашей страны, а не за ее пределами», — говорит координатор некоммерческой организации «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) Денис Константинов.

По словам Дениса Константинова, риски ухода таких компаний минимальны. Они давно считаются за «местных».

«Все, что может сделать иностранный партнер, — выйти из уставного капитала предприятия, но в связи с последними ограничениями на вывод иностранного капитала из финансовой системы Российской Федерации это будет себе дороже. Поэтому зарубежные компании ограничиваются временной приостановкой деятельности в России или снижением объема инвестиций, но не уходят совсем», — говорит гендиректор консалтинговой компании «ПрофКапиталСервис» Сергей Колобов.

По его словам, промышленные группы из-за рубежа заходили в российские регионы массово еще в 1990-е годы, при этом создавая российские предприятия — юридические лица в основном в виде ООО и АО с местной пропиской.

«Иностранные инвесторы, как правило, имеют долю в уставном капитале производственных предприятий и получают неплохие дивиденды от реализации проектов. Для них решение об уходе с российского рынка сопряжено с очень высокими рисками и тратами в будущем, если захотят вернуться. Это нужно четко понимать: последующий вход на российский рынок уже не будет для них столь комфортным и благоприятным, как это было в 90-е годы. Заново заходить на российский рынок придется в более жестких условиях конкурентной борьбы. Дальнейшее их появление на нашем рынке будет сопряжено с очень большими издержками и финансовыми тратами», — говорит Сергей Колобов.

При этом риски снижения потока инвестиций со стороны зарубежных партнеров минимальны.

«Крупные вложения со стороны иностранных инвесторов характерны при входе на российский рынок, когда только стартует реализация крупного инвестпроекта. Многие иностранные компании уже давно окупили свои первоначальные вложения, реализуя продукцию в России, и сейчас занимаются исключительно извлечением прибыли. Уход таких предприятий с рынка — это плюс для развития местного бизнеса, которому удастся занять освободившиеся ниши и нарастить собственные доходы. В перспективе это обеспечит рост российской экономики», — говорит Денис Константинов.

Эксперты солидарны, что сегодня на иностранных партнеров, работающих в российских регионах, оказывается двустороннее давление, что вполне логично в условиях обмена санкциями.

«На иностранные компании сейчас оказывается сильное давление — ты либо свой, либо чужой. Думаю, иностранный бизнес будет сам уходить. И мы придем к национализации или смене владельцев на российских. Просто потому что покинутым заводом, где работает 10 тыс. человек, кто-то должен управлять. Компании могут уходить, а заводы остаются здесь, технологические процессы остаются, рабочие остаются. Вопрос в том, кто этим будет управлять», — говорит руководитель регионального представительства Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Довженко.

По его словам, местные компании с иностранным капиталом до последнего будут пытаться остаться в регионе, хотя для Челябинской области отток иностранного капитала некритичен.