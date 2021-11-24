Мэрия Москвы расторгла договор на поставку 90 трамваев от УКВЗ

Вместо первой партии из 30 вагонов в столицу привезли только один

ГУП «Московский метрополитен» расторгло контракт на поставку 90 трамваев с ООО «Торговый дом СТМ» (входит в холдинг «Синара — Транспортные машины» Дмитрия Пумпянского). Все вагоны должен был изготовить Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ). Первые 30 трамваев должны были поступить в Москву уже в этом году, но пришел только один. Информация о расторжении договора опубликована на сайте госзакупок.

Как сказано в решении о расторжении контракта, исполнитель должен был поставлять трамваи поэтапно. Срок был — с 1 июня 2021 года по 30 апреля 2022 года. Из-за того что СТМ более двух раз нарушило условия договора, заказчик отказался от услуг подрядчика. Компания должна до 15 декабря вернуть аванс — 257,2 млн рублей.

Это был так называемый контракт «жизненного цикла». СТМ должно было не только поставить трамваи, но и обслуживать их в течение 30 лет. Общая сумма контракта была 11 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что трамваи для департамента транспорта Москвы закажут на УКВЗ. Вагоны должны были быть низкопольными, с повышенной энергоэффективностью. Предполагалось, что они будут укомплектованы ионисторами, призванными накапливать энергию при торможении и отдавать при пуске электродвигателей.



УКВЗ в этом году получил сразу несколько крупных заказов на поставку трамваев. Большую часть из них — от СТМ. Завод взял субподряды на поставку трамваев для Таганрога, Москвы и Челябинска. Также разрабатывают модель для Байконура. В Челябинск до конца года должны поставить 30 единиц, а в Таганрог — 10. В Москве ждали 40 трамваев до конца года.



Так должен был выглядеть один из 90 трамваев для Москвы, сделанный в Челябинской области:





Источник: пресс-служба группы «Синара»

В «Синара — Транспортные машины» сообщили ИА «Первое областное», что срыв контракта по поставке 90 трамваев УКВЗ для Москвы связан с дополнительным объемом работ. Новая модель вагона для столицы была сложной, с рядом уникальных для России характеристик, поэтому не удалось уложиться в срок. Также график сбился из-за того, что поставки комплектующих затянулись во время пандемии.

«Сегодня „Синара — Транспортные Машины“ успешно поставляет трамваи в Таганрог и Челябинск. За время работы над моделью трамвая для Москвы мы накопили существенный объем компетенций и набрали хороший темп для конструкторского развития в трамваестроении. Мы будем работать над дальнейшим интенсивным продвижением в этом направлении и рассчитываем на новые контракты», — прокомментировали в пресс-службе СТМ.

Как сообщалось ранее, УКВЗ заявил о сокращении 106 сотрудников. На заводе объяснили решение оптимизацией и необходимостью развития трамвайного производства.