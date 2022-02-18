Сын депутата челябинского Заксобрания выступил на шоу «Голос. Дети»

Виталий Пашин поехал в Москву, чтобы поддержать юного певца

Сын депутата Законодательного собрания Челябинской области Виталия Пашина стал участником шоу «Голос. Дети». Двенадцатилетний Лев Пашин выступил на слепом прослушивании. Программа выйдет в эфир «Первого канала» 18 февраля в 21:30. Об этом депутат рассказал в своем инстаграм-аккаунте.



Виталий Пашин приехал на съемки в Москву, чтобы поддержать сына. Итоги программы до эфира сообщать не разрешают.

Напомним, челябинцы не впервые становятся участниками известного шоу. Так, в октябре 2021 года в команду Александра Градского пробилась Юлия Курганова, в сентябре в проекте «Голос 60+» к Валерию Леонтьеву попал Александр Вронский, а в начале 2021 года в восьмом сезоне «Голос. Дети» успешно участвовала 14-летняя Арина Миленко.