Мэрия Челябинска получила отсрочку для выплаты 1 миллиарда рублей по долгам ЧелябГЭТа

Налоговая служба согласилась ждать деньги в течение года по просьбе губернатора Алексея Текслера

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство мэрии Челябинска о предоставлении отсрочки для выплаты 1 млрд рублей в рамках субсидиарной ответственности по долгам обанкроченного МУП «ЧелябГЭТ». С просьбой об отсрочке к крупнейшему кредитору предприятия — ФНС России — обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Налоговая служба согласилась ждать в течение 12 месяцев. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Мэрия Челябинска в июне не смогла оспорить решение по привлечению к ответственности по долгам МУП «Челябинский городской электрический транспорт». Тогда администрация обратилась с ходатайством об отсрочке по выплате 1 млрд рублей долгов. Юристы администрации в суде заявляли, что дефицит городского бюджета в 2021 году уже достиг 1,1 млрд рублей, это максимально допустимый порог по бюджетному законодательству РФ при доходах города в 40 млрд рублей.

Суд не был настроен снисходительно. В определении сказано, что администрация города «осознанно не предприняла никаких мер, направленных на получение единовременных дотаций, а также на резервирование в муниципальном бюджете денежных средств на исполнение судебного акта».

«Неэффективное расходование бюджетных средств в результате принятия управленческих решений не может являться основанием для предоставления отсрочки исполнения судебного акта в условиях дефицита бюджета города», — говорится в документах.

Однако судья принял во внимание, что в июле губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился в ФНС России с просьбой об отсрочке по выплатам долгов ЧелябГЭТа. Налоговая служба не выразила возражений, поэтому было принято решение — отложить срок исполнения обязательств на 12 месяцев.

МУП «ЧелябГЭТ» признали банкротом в 2017 году. После этого была создана новая организация с имущественным участием мэрии Челябинска — ООО «ЧелябГЭТ». В 2020 году убыток компании составил 66 млн рублей.

В 2019 году мэрию уже привлекали к субсидиарной ответственности по долгам другого муниципального предприятия-банкрота — «Челябинский автобусный транспорт». Администрация пыталась оспорить судебное решение, но не смогла. В итоге из бюджета города кредиторам заплатили 528 млн рублей.