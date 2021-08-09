Турист из Челябинской области пропал в Сочи

Молодого мужчину ищут родственники и полиция

В Сочи пропал турист из Челябинской области Константин Ситников. Мужчина должен был вернуться домой 5 августа, однако вестей о нем нет до сих пор. Информацию об этом в социальных сетях разместили родственники пропавшего молодого человека.

«2 августа Константин отправился в Кавказский заповедник один, с собой взял палатку. Собирался идти по маршруту 8А. 5 августа должен был прилететь домой, на руках у него был обратный билет. Но в Челябинск он не вернулся и на связь не выходит», — написал родственник молодого человека.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Константина Ситникова, просят обратиться в любой отдел полиции в Сочи или позвонить по телефону 89085891659.