В Челябинской области не хватает донорской крови

Одна из причин, по мнению экспертов, массовая вакцинация

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) испытывает трудности с пополнением запасов донорской крови. Одной из причин эксперты называют массовую вакцинацию от коронавируса, передают «Ведомости» со ссылкой на директора Центра крови ФМБА Софию Голосову.

По словам эксперта, летом всегда наступает «донорское затишье»: люди уезжают в отпуск. Однако в этом году причина другая: доноры не могут сдавать кровь между первым и вторым компонентом вакцины и в течение месяца после второй прививки.

В сложившейся непростой ситуации учреждения ФМБА начали принимать донорскую кровь по субботам для удобства работающих. Еще одна мера — звонки постоянным донорам из базы и рассылка СМС-приглашений. Однако даже с учетом принятых мер ситуация «остается тяжелой».

«Доноры должны приходить на сдачу крови сразу же по истечении необходимого срока после прививки», — цитируют Софию Голосову «Ведомости».

«Часть доноров крови заболели коронавирусом, другая часть боится заразиться и не ходит в общественные места. В центр имени Рогачева в день должны приходить 45—60 доноров, но в начале июля их было 20—25», — отметил руководитель службы трансфузиологии и клеточных технологий центра имени Рогачева Павел Трахтман.

В Челябинской области ситуация с донорской кровью непростая. Исходя из данных, размещенных в донорском светофоре на сайте ФМБА «Я донор», становится ясно: в Челябинске критически не хватает крови первой группы обоих резус-факторов, а также существуют проблемы со второй отрицательной группой. В остальных городах области ситуация аналогичная.