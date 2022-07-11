Алексей Текслер заявил о начале строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске

Губернатор и представители банка ВТБ завершили обсуждение концессионного соглашения

Строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске должно стартовать уже в 2022 году. Такое заявление сделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 июля на рабочей встрече с представителями банка ВТБ, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



Встреча была посвящена как раз реализации проекта межуниверситетского кампуса мирового уровня. Напомним, кампус, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, будет строить Челябинская инвестиционная компания, «дочкой» ВТБ.

«Мы планируем фактически с нуля создать учебно-образовательное пространство, общежития для 3,5 тысячи студентов. Фактически это образовательная среда, которая будет вписана во все планы развития Челябинска и региона. Времена диктуют соответствующие вызовы. Самое главное сегодня перейти в практическую фазу. Уже разработан проект концессионного соглашения, мы находимся в постоянном контакте с министерством образования и науки РФ. Все наши планы в настоящий момент подтверждены, а значит, нужно в этом году начать строительство», — заявил Алексей Текслер

Губернатор напомнил, что совместно со Школой управления «Сколково» в Челябинске была проведена стратегическая сессия с участием ключевых университетов. На ней были определены направления, которые в первую очередь будет развивать кампус.

«Это как наши базовые компетенции, так и новые. В комплексе все это даст серьезный толчок к развитию образования и науки в регионе. Но, самое главное, мы это делаем, чтобы наши перспективные школьники, выпускники были заинтересованы оставаться на территории Челябинской области, здесь получать высшее образование, жить и работать», — подчеркнул губернатор.

Участники концессионного соглашения уже определены на федеральном уровне, обсуждение самой концессии также завершено. Алексей Текслер выразил надежду, что теперь работа над проектом кампуса перейдет в практическую плоскость.

«Банк ВТБ имеет большой опыт финансирования и строительства по инфраструктурным проектам, по проектам концессионных соглашений. Мы максимально заинтересованы в успешности данного проекта, будем выступать как финансирующий банк», — подтвердил старший вице-президент банка ВТБ Виталий Сергейчук.